Desaparecen Greta y Sayuri, estudiantes de la UAEM Fueron vistas por última vez el Día de Muertos

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos ha publicado las fichas de búsqueda de Greta Romina, de 16 años, y de Sayuri Betzabe, de 17, quienes fueron vistas por última vez el lunes 2 de noviembre del 2026 en el municipio de Tepoztlán en Morelos. De acuerdo a los familiares, las dos jóvenes eran amigas y desaparecieron juntas.

Las dos jóvenes serían estudiantes de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

¿Quiénes son las estudiantes desaparecidas de la UAEM?

Greta Romina Orihuela Moreno, de 16 años, habría sido vista por última vez el lunes 2 de noviembre en Tepoztlán, Morelos. Es de complexión delgada y mide 1.70 metros; su tez es morena clara; tiene el cabello largo a la altura de la cintura, es negro y lacio.

La ficha de búsqueda establece como señas particulares lentes de color negro, un tatuaje de una flor en el lado izquierdo del abdomen. Mientras que su vestimenta era una playera color blanco, pantalón de mezclilla negro y tenis color negro.

Su amiga, Sayuri Betzabe López Figueroa, tiene 17 años y también fue vista por última vez el 2 de noviembre en Tepoztlán. Su tez es morena clara y es de complexión delgada; mide 1.65 metros. Tiene el cabello corto a la altura de los hombros, es castaño oscuro y ondulado.

Como señas particulares, tiene un lunar pequeño a la altura de la mejilla del lado derecho. Su vestimenta era una blusa de color azul marino, pantalón de mezclilla y tenis color blanco.

¿Qué hacer en caso de tener información sobre una persona desaparecida?

Las personas que tengan cualquier información sobre Greta Romina y Sayuri Betzabe pueden comunicarse a los siguientes números:

7772189965

7773101890

Todos los reportes pueden ser de manera anónima; también se pueden comunicar con las autoridades mediante las siguientes redes sociales: