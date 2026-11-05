Oaxaca destina mil 532 millones de pesos a obras de agua potable y saneamiento 0

El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, ha destinado mil 532 millones de pesos a obras de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento entre 2023 y octubre de 2026, como parte de las acciones para atender el rezago en los servicios básicos y mejorar el acceso al agua en las distintas regiones de la entidad.

A través de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), la administración estatal ha ejecutado un total de 199 obras relacionadas con el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales, con el propósito de atender las necesidades de las comunidades que enfrentan dificultades para contar con estos servicios.

El director de la Ceabien, Neftalí Amigdael López Hernández, informó que de los recursos destinados, 590 millones de pesos se utilizaron para realizar 113 obras de agua potable, mientras que 652 millones fueron asignados a proyectos de drenaje y alcantarillado.

Además, explicó que 288 millones de pesos se destinaron a 17 obras de saneamiento, con las que se busca mejorar las condiciones de infraestructura y el manejo de las aguas residuales en el estado.

El funcionario señaló que durante 2026 se han realizado trabajos de mantenimiento, perforación y rehabilitación de pozos, ampliación de redes y recuperación de sistemas de agua potable, acciones que han permitido beneficiar aproximadamente a 753 mil 926 habitantes.

Asimismo, indicó que al considerar las obras y acciones realizadas durante toda la actual administración, la cifra alcanza los 2.3 millones de personas beneficiadas de manera directa.

De acuerdo con López Hernández, estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno estatal para reducir los rezagos en el acceso a los servicios básicos, principalmente en comunidades donde la infraestructura hidráulica requiere mantenimiento, ampliaciones o nuevas instalaciones.

El director de la Ceabien también destacó que los avances en materia de agua potable y drenaje se reflejan en los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que se reportan cambios en las condiciones de vida de la población oaxaqueña.

Entre los aspectos señalados se encuentran mejoras en la infraestructura de las viviendas y un mayor acceso a servicios indispensables, como el suministro de agua potable y el drenaje.

Por otra parte, el Gobierno de Oaxaca tiene contemplada la construcción de 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales durante el último cuatrimestre de 2026, como parte de los proyectos para atender el saneamiento en diferentes puntos de la entidad.

Estas obras también contemplan la instalación de colectores sanitarios y la construcción de un drenaje pluvial, con la intención de ampliar la cobertura de infraestructura y atender las necesidades de las ocho regiones del estado.

El saneamiento de los principales ríos que atraviesan la Zona Metropolitana también forma parte de las prioridades planteadas por la administración estatal, debido a la importancia de atender la contaminación y mejorar las condiciones de los recursos hídricos.

Con estas inversiones, el Gobierno de Salomón Jara busca mantener el agua potable, el drenaje y el saneamiento entre los principales temas de su agenda pública. La administración estatal sostiene que garantizar estos servicios representa una medida para reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las familias oaxaqueñas.