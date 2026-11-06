Américo Villarreal y Secretaría de Energía impulsan desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, para avanzar en el desarrollo del Puerto del Norte–Matamoros, considerado un proyecto estratégico para mejorar la actividad comercial y energética del noreste del país.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre las acciones necesarias para fortalecer esta infraestructura, así como la importancia de establecer acuerdos que permitan atraer inversiones públicas y privadas.

El mandatario estatal reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su gabinete para impulsar este proyecto, que busca aprovechar la ubicación geográfica de Tamaulipas y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Villarreal Anaya también agradeció la disposición de la Secretaría de Energía para trabajar de manera coordinada y establecer una agenda con objetivos, estrategias y plazos que permitan avanzar en las siguientes etapas del puerto.

En la reunión participó Gustavo Guzmán Fernández, director general de API Tamaulipas, quien presentó los avances operativos del Puerto del Norte, sus capacidades actuales y las ventajas que ofrece para el transporte de mercancías y el desarrollo industrial. El funcionario también explicó las posibilidades de crecimiento de esta infraestructura, que pretende convertirse en un punto importante para el movimiento de productos nacionales e internacionales.

El Puerto del Norte–Matamoros se encuentra en una ubicación estratégica por su cercanía con Estados Unidos, el Golfo de México y los principales corredores industriales del noreste del país.

Esta posición permitiría mejorar el traslado de mercancías mediante diferentes medios de transporte, como carreteras y rutas marítimas, además de reducir costos y tiempos para las empresas. Las autoridades consideran que el desarrollo del puerto ayudará a fortalecer las cadenas de suministro y ofrecer nuevas alternativas para el comercio nacional e internacional.

Asimismo, el proyecto busca atender una necesidad histórica de infraestructura portuaria en Tamaulipas y aprovechar las oportunidades que ofrece la región para diferentes sectores productivos. El Gobierno estatal señaló que estas acciones podrían beneficiar no solamente a Matamoros, sino también a otros municipios y estados que mantienen actividades comerciales con la frontera norte.

Inversión pública y privada será fundamental

Durante la reunión, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó la importancia de utilizar esquemas de inversión mixta para desarrollar proyectos de infraestructura.

Este modelo contempla la participación del Gobierno y de empresas privadas, con responsabilidades establecidas para cada sector y mecanismos que permitan mantener un manejo transparente de los recursos. También se destacó la capacidad financiera del Gobierno de Tamaulipas, la cual, según las autoridades estatales, ha sido fortalecida mediante medidas de disciplina en el uso del presupuesto público.

Esta situación fue presentada como una ventaja para impulsar nuevas obras y participar en proyectos relacionados con la soberanía energética de México.

El gobernador Américo Villarreal reiteró que uno de los principales objetivos es que el crecimiento del puerto se traduzca en beneficios para la población. Entre los resultados que se esperan se encuentran la llegada de nuevas inversiones, la creación de empleos formales y mayores oportunidades para los jóvenes.

Con esta reunión, los gobiernos federal y estatal buscan establecer las bases para continuar con el desarrollo del Puerto del Norte–Matamoros y convertirlo en un punto importante para la actividad económica, comercial y energética de Tamaulipas.