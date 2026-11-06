Sheinbaum y Jara llevan Feria de Paz a Juchitán con servicios de 23 dependencias

Feria de Paz “Atención a las Causas”

El municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, recibió la Feria de Paz “Atención a las Causas”, una jornada en la que participan 23 dependencias federales, estatales y municipales para acercar servicios de salud, empleo, trámites y programas sociales a la población.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó el arranque de esta iniciativa, coordinada con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la estrategia para prevenir la violencia, atender sus causas y reconstruir el tejido social en la región.

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que la jornada busca acercar la atención gubernamental a las familias y atender los factores que propician la inseguridad. También agradeció el respaldo del Gobierno federal para fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad en esta comunidad zapoteca.

Por su parte, Carlos Rodrigo Cortés Chávez, director general de Coordinación de Paz en las Entidades Federativas Zona 2 de la Secretaría de Gobernación, destacó la colaboración entre los gobiernos federal, estatal y municipal para llevar servicios y programas sociales a la población, principalmente a las juventudes.

El comisionado municipal de Juchitán, Francisco Vásquez Jiménez, señaló que la construcción de la paz requiere acciones que vayan más allá de la vigilancia policial, mediante el acceso a educación, salud, empleo, servicios públicos y oportunidades.

Entre los servicios disponibles durante la feria se encuentran consultas médicas y dentales, vacunación, mastografías mediante una unidad móvil, atención psicológica y tanatológica, así como afiliación al IMSS Bienestar.

También se brinda orientación sobre programas sociales y pensiones para el bienestar, expedición de actas de nacimiento, asesoría legal y laboral, trabajo social y atención de la Fiscalía General del Estado.

La jornada incluye, además, cortes de cabello, reparación de electrodomésticos, donación de árboles e información sobre los procesos de reclutamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.