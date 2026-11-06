Trabajadores del Poder Judicial en Aguascalientes se sumarían a paro nacional; exigen frenar evaluaciones

Empleados federales manifiestan preocupación por un nuevo acuerdo que establece evaluaciones de desempeño. Consideran que las disposiciones podrían afectar sus derechos laborales y poner en riesgo la permanencia en sus plazas.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Aguascalientes se sumarían al paro nacional de labores convocado para este viernes 6 de noviembre, con el objetivo de exigir que se detenga el nuevo acuerdo que establece evaluaciones de desempeño para el personal de carrera judicial.

La inconformidad surgió luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicara el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales judiciales.

Los empleados consideran que estas disposiciones pueden afectar su estabilidad laboral, debido a que los resultados de las evaluaciones podrían tener consecuencias sobre la permanencia en sus puestos y sus derechos adquiridos.

Por esta razón, los trabajadores buscan que las autoridades revisen el acuerdo y establezcan nuevas condiciones para realizar las evaluaciones, sin que estas representen una amenaza para quienes llevan varios años trabajando dentro de la institución.

La movilización en Aguascalientes forma parte de una protesta nacional que comenzó durante los primeros minutos de este viernes en diferentes estados del país. Entre las entidades que participan se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Oaxaca y Nuevo León.

Los inconformes señalaron que no están en contra de recibir capacitación ni de que se revise su desempeño, pero consideran que el mecanismo debe ser justo y contar con criterios claros para evitar decisiones que puedan perjudicar a los trabajadores.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es que la evaluación no dependerá únicamente de un examen de conocimientos, sino también de las calificaciones que otorguen los superiores jerárquicos y otros elementos relacionados con el desempeño laboral.

Esta situación ha generado preocupación entre los empleados, quienes consideran que podría existir subjetividad al momento de asignar las calificaciones.

Evaluaciones comenzarán en diciembre

De acuerdo con el calendario establecido por el Órgano de Administración Judicial, las primeras evaluaciones se realizarán durante diciembre de 2026.

Los exámenes para secretarios judiciales están programados para el 4 de diciembre, mientras que los actuarios serán evaluados el día 8. Para los oficiales judiciales se contemplan los días 14 y 15 del mismo mes.

Ante las críticas, el organismo explicó que esta primera evaluación tendrá un carácter diagnóstico y servirá para identificar las fortalezas y necesidades de capacitación de los trabajadores.

También aseguró que los resultados de esta primera etapa no tendrán consecuencias inmediatas sobre la permanencia del personal en sus puestos.

Sin embargo, estas explicaciones no han terminado con la inconformidad de los empleados, quienes piden que el acuerdo sea revisado antes de que comience su aplicación.

Buscan proteger sus derechos laborales

El paro nacional pretende presionar a las autoridades para que dejen sin efectos los nuevos lineamientos y elaboren otro mecanismo que tenga como prioridad la capacitación profesional.

Los trabajadores consideran que la experiencia y los años de servicio deben ser tomados en cuenta, además de garantizar que ninguna persona pierda su empleo por evaluaciones que consideran poco claras.

Mientras tanto, el Órgano de Administración Judicial manifestó su disposición al diálogo y reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades.

El conflicto representa un nuevo problema para el Poder Judicial de la Federación, luego de los cambios derivados de la reforma judicial. En Aguascalientes, la inconformidad del personal se suma a las movilizaciones nacionales que buscan frenar las disposiciones de evaluación y obtener garantías sobre sus condiciones laborales.