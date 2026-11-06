Siete estudiantes de Coahuila reciben reconocimiento nacional por excelencia académica: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reconoció el esfuerzo y dedicación de siete jóvenes egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), quienes fueron galardonados a nivel nacional por obtener los mejores promedios académicos de sus respectivas carreras.

Durante un encuentro con los estudiantes, el mandatario estatal los felicitó por conseguir la Medalla al Mérito Académico Conalep 2026 y destacó que sus resultados representan un orgullo para la entidad. Jiménez Salinas señaló que este reconocimiento tiene un valor importante, debido a que solamente se entregan 50 medallas cada año entre los estudiantes de los diferentes planteles del país.

Explicó que, de una matrícula nacional de 326 mil 851 alumnos, únicamente 50 jóvenes fueron seleccionados por alcanzar los mejores promedios, de los cuales siete pertenecen a Coahuila. El gobernador destacó que estos resultados demuestran el compromiso de los estudiantes con su preparación profesional y los invitó a continuar trabajando para alcanzar sus objetivos.

También señaló que las nuevas generaciones representan una parte importante para el desarrollo del estado, por lo que consideró necesario seguir impulsando oportunidades educativas para que más jóvenes puedan continuar con sus estudios y preparación. Durante la reunión, el mandatario reconoció también el trabajo de las familias, docentes y personal educativo que acompañaron a los estudiantes durante su formación académica.

Indicó que los logros no solamente son resultado del esfuerzo individual de los jóvenes, sino también del apoyo que reciben en sus hogares y de la enseñanza que les brindan sus profesores.

Los estudiantes que recibieron la Medalla al Mérito Académico pertenecen a diferentes planteles del Conalep en Coahuila. Entre ellos se encuentran Italia Venecia Saldaña Seturino, del plantel San Pedro de las Colonias; Mariana Lizeth Flores Salazar y Jesús Isidro Macías Magallán, ambos de Múzquiz.

También fueron reconocidos Ángel Esteban Grimaldo Pérez y Tiffany Giselle Muñoz Pasillas, del plantel Torreón; Johatzin Monserrat Salas Delgado, de San Pedro de las Colonias, y Ángel Jesús Martínez Luna, de Saltillo.

Durante la ceremonia, Italia Venecia Saldaña Seturino tuvo la oportunidad de hablar en representación de los 50 estudiantes galardonados a nivel nacional y ofrecer un mensaje de agradecimiento.

La entrega de las preseas se realizó el pasado 22 de octubre en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde los jóvenes recibieron el reconocimiento de manos del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y del director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete.

La Medalla al Mérito Académico es la máxima distinción que entrega el Conalep a sus estudiantes egresados con los mejores resultados académicos.

El reconocimiento se otorga a una persona por cada carrera técnica vigente que se imparte en el sistema educativo a nivel nacional. En esta edición fueron seleccionados 50 jóvenes por su desempeño durante su formación profesional, entre ellos los siete representantes de Coahuila.

Por su parte, el director general del Conalep Coahuila, Alfio Vega de la Peña, acompañó a los estudiantes durante el encuentro con el gobernador. Con estos resultados, el gobierno estatal destacó la importancia de continuar apoyando a los jóvenes y fortalecer la educación técnica, para que tengan mayores oportunidades de desarrollo y puedan contribuir al crecimiento de Coahuila.