Canacintra reúne a industriales de Sonora para impulsar nuevos negocios e inversiones

La Expo Industrial y de Negocios Sonora 2026 reunió a empresas, proveedores y autoridades en Hermosillo. El encuentro contempla más de dos mil citas comerciales para fortalecer la industria y generar oportunidades de crecimiento.

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la actividad industrial, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reunió a empresarios, proveedores y representantes de diferentes sectores durante la primera Expo Industrial y de Negocios Sonora 2026, realizada en Hermosillo.

El encuentro se llevó a cabo los días 4 y 5 de noviembre en las instalaciones de ExpoGan Sonora, bajo el lema “Sonora es grande: Conexiones que transforman”, con la participación de empresas interesadas en establecer relaciones comerciales y encontrar nuevos proveedores.

La exposición busca convertirse en un espacio para que los industriales puedan presentar sus productos y servicios, además de encontrar posibles clientes y establecer acuerdos que permitan ampliar sus actividades económicas.

De acuerdo con los organizadores, se planteó reunir a más de tres mil asistentes, alrededor de 100 empresas compradoras y expositoras, así como 200 empresas proveedoras. También se estableció como meta concretar más de dos mil citas de negocios.

Durante la inauguración estuvo presente el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien destacó la importancia de que los empresarios trabajen de manera coordinada para aprovechar las oportunidades de crecimiento que existen en la entidad.

El mandatario señaló que la unión entre las empresas es necesaria para fortalecer la economía y aprovechar las ventajas que tiene Sonora por su ubicación geográfica y su cercanía con Estados Unidos.

También asistieron el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez; la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega; el presidente de Canacintra Hermosillo, Iván Contreras Tapia, y el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster.

Buscan fortalecer la industria regional

Uno de los principales objetivos de esta exposición fue mejorar la relación entre las empresas compradoras y los proveedores locales, para que más negocios de Sonora puedan participar en las cadenas de suministro de diferentes industrias. Para lograrlo, se organizaron mesas de trabajo y encuentros empresariales donde los participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus servicios y conocer las necesidades de otras compañías.

Además, el programa incluyó conferencias, paneles y un corredor industrial en el que se mostraron productos, tecnologías y servicios relacionados con la actividad manufacturera. Entre los temas abordados estuvieron la logística internacional, el comercio entre México y Estados Unidos, la agroindustria, la electromovilidad, la inteligencia artificial y los semiconductores.

Estos sectores representan oportunidades para el desarrollo económico de Sonora, debido a la llegada de inversiones y al crecimiento de las actividades industriales en la región.

Sonora busca ampliar su relación con Arizona

Otro de los puntos importantes fue fortalecer la vinculación comercial entre Sonora y Arizona, debido a que ambos territorios mantienen una relación económica por su cercanía y sus actividades industriales.

La intención es que las empresas sonorenses puedan integrarse a nuevos proyectos, ofrecer sus productos y convertirse en proveedoras de compañías que operan en Estados Unidos.

Con este tipo de encuentros, Canacintra busca impulsar el crecimiento de los negocios locales y generar condiciones para atraer nuevas inversiones.

La Expo Industrial y de Negocios Sonora 2026 también representa un esfuerzo para reunir a las delegaciones empresariales del estado y trabajar en una misma dirección.

Los organizadores esperan que las reuniones realizadas durante el evento puedan convertirse en contratos, alianzas y proyectos que generen empleos y fortalezcan la economía de Sonora.