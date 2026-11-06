Detienen a integrante de la Guardia Nacional por probable feminicidio en Culiacán

Erick “N"

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa cumplimentó una orden de aprehensión contra Erick “N”, integrante de la Guardia Nacional, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de una mujer que también pertenecía a esta corporación de seguridad.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Comandancia de la Guardia Nacional, la detención se realizó este 6 de noviembre, como parte de las investigaciones por el fallecimiento de una integrante de esta institución, ocurrido el pasado 2 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa.

Los hechos causaron consternación dentro de la corporación, debido a que tanto la víctima como el señalado de cometer el delito formaban parte de la misma institución de seguridad pública.

La Guardia Nacional informó que, desde que tuvo conocimiento del fallecimiento de su integrante, estableció coordinación con las autoridades correspondientes para colaborar en las investigaciones y proporcionar la información que fuera necesaria para el esclarecimiento del caso.

Asimismo, señaló que brindó los apoyos requeridos durante el desarrollo de las indagatorias, además de colaborar con las autoridades ministeriales para lograr la aprehensión del presunto responsable.

La orden de aprehensión fue ejecutada por la Fiscalía estatal, que mantiene las investigaciones relacionadas con el caso para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.

Ante estos hechos, la Guardia Nacional expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y aseguró que mantiene una política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas, incluso cuando las personas involucradas pertenecen a sus propias filas.

La institución también manifestó que continuará colaborando con las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda esclarecer lo sucedido.

En su posicionamiento, la corporación destacó la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia del detenido, así como las facultades que corresponden a cada autoridad encargada de impartir justicia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de atender la violencia contra las mujeres y garantizar que las investigaciones se desarrollen sin distinciones, independientemente del cargo o institución a la que pertenezcan las personas señaladas.

La Guardia Nacional reiteró su disposición para mantener la colaboración con la Fiscalía de Sinaloa y contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Culiacán.

Hasta el momento, el comunicado de la corporación no proporciona mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre el desarrollo de las investigaciones ministeriales.