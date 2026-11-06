Raúl Morón convoca a movilizaciones en Michoacán para exigir nuevo proceso de Morena

El senador Raúl Morón durante el simulacro de la Alerta Sísmica a las afueras del Senado

El profesor Raúl Morón Orozco convocó a movilizaciones en los municipios de Michoacán para exigir que Morena reponga el proceso interno mediante el cual designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de Defensa de la Transformación, figura que perfila al partido rumbo a la elección de la gubernatura en 2027.

El dirigente magisterial calificó el nombramiento del exfiscal estatal como una decisión burocrática que, aseguró, no corresponde con los resultados de la encuesta utilizada por Morena para definir a su representante.

Por ello, llamó a sus simpatizantes a manifestarse del jueves 12 al domingo 15 de noviembre en las plazas públicas de las cabeceras municipales de la entidad, para expresar su respaldo a su proyecto político.

“Estamos planteando que en todos los municipios de Michoacán salgan a la plaza pública las compañeras y compañeros que están respaldando este proyecto, a manifestar su adhesión y apoyo”, declaró.

Morón hizo el anuncio durante su participación como invitado en el Consejo Político Estatal Ordinario del Partido del Trabajo (PT), organización que manifestó su respaldo para que encabece su proyecto rumbo a los comicios de 2027, cuando se renovará la gubernatura.

“Por dignidad, por los más de 40 años de lucha que nos respaldan y en defensa de la voluntad del pueblo les quiero dejar en claro lo siguiente: tengo la firme intención de representar a la Cuarta Transformación en Michoacán”, afirmó.

Durante el encuentro, el PT presentó una encuesta realizada del 16 al 19 de octubre, con preguntas similares a las que Morena utilizó en su proceso interno. De acuerdo con los resultados difundidos por el partido, Morón obtuvo mejores evaluaciones que Torres Piña en los 10 rubros considerados.

Entre los aspectos evaluados se encuentran honestidad, cercanía con la población, conocimiento del estado, cumplimiento de la palabra, perfil como candidato, intención de voto y preferencias en la contienda interna.

El profesor sostuvo que estos resultados respaldan su aspiración y reflejan el apoyo de la población michoacana.

Asimismo, adelantó que a finales de noviembre se tomará una decisión definitiva sobre quién representará al movimiento en la entidad. Entre las posibilidades mencionó realizar una nueva encuesta en los próximos días o recurrir a una valoración política basada en los principios de la Cuarta Transformación y los ideales del obradorismo.