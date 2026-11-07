Armenta entrega maquinaria y apoyos al campo poblano por más de 10 millones de pesos

Una inversión superior a los 10 millones de pesos, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la entrega de maquinaria, herramientas e insumos para fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias de productores de 14 juntas auxiliares de la capital poblana.

Durante el evento, al que asistieron más de 3 mil personas, el mandatario estatal señaló que el objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de las familias campesinas, incrementar la producción y generar mayores oportunidades económicas para quienes dependen de las actividades del campo.

Armenta Mier destacó que las comunidades rurales de Puebla también deben formar parte del desarrollo económico, por lo que su administración busca acercar tecnología, maquinaria y apoyos directos a los productores para evitar que las tierras permanezcan sin trabajar.

En este sentido, anunció que para 2027 se contempla incrementar a 2 mil millones de pesos la inversión estatal destinada al sector agropecuario, además de ampliar el presupuesto del programa de Obra Comunitaria a la misma cantidad.

El gobernador recordó que en 2024 el estado no contaba con suficiente maquinaria agrícola y actualmente dispone de mil 800 equipos, entre tractores, drones, sembradoras, cosechadoras y alzadoras de caña. La meta para el próximo año es alcanzar las 2 mil 500 unidades y ampliar la superficie sembrada hasta 400 mil hectáreas.

También consideró necesario impulsar la transformación de los productos agrícolas para que los campesinos no dependan únicamente de la venta de sus cosechas. Como ejemplo, mencionó el procesamiento del jitomate, con la finalidad de evitar pérdidas económicas cuando los precios de comercialización son bajos.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que en esta segunda entrega se distribuirán más de mil 400 apoyos, con una inversión de 9 millones de pesos. Explicó que, al sumar la primera entrega y la maquinaria incorporada, los recursos destinados al municipio de Puebla alcanzan los 64 millones de pesos.

Detalló que la capital poblana cuenta con 17 juntas auxiliares, de las cuales 14 mantienen actividades agrícolas, con una superficie de 7 mil 583 hectáreas destinadas principalmente al cultivo. Entre las comunidades productoras se encuentran San Miguel Canoa, San Francisco Totimehuacán, Santa María Xonacatepec, La Resurrección y San Andrés Azumiatla.

Entre los apoyos entregados se encuentran 984 paquetes para huertos familiares con gallinas ponedoras, 153 equipos para modernizar las actividades agrícolas, 51 apoyos para el sector pecuario, 100 molinos de dos caballos de fuerza y 26 proyectos del programa Mujer Rural Emprendedora, cada uno con un recurso de 50 mil pesos.

Asimismo, se contemplan apoyos para atender afectaciones provocadas por contingencias agropecuarias y la entrega de plantas de agave para fortalecer la producción de mezcal en la entidad.

Altamirano Pérez agregó que con la incorporación de 14 tractores nuevos, los módulos de maquinaria pasaron de contar con 220 a 234 unidades disponibles para apoyar las labores del campo.

Otro de los aspectos destacados fue el respaldo a las mujeres rurales, quienes recibirán capacitación, acompañamiento y asesoría para desarrollar sus emprendimientos. La intención es ayudarlas a obtener marcas, etiquetas y registros, así como facilitar su incorporación a la marca Cinco de Mayo y al distintivo Hecho en México, con el propósito de ampliar sus oportunidades de comercialización.

Durante el evento, representantes de las comunidades beneficiadas reconocieron la importancia de estos programas para fortalecer sus actividades productivas. Micaela García Pérez señaló que los apoyos representan una oportunidad para mejorar la economía de las familias rurales.

En tanto, Carlos Javier Meza, de la zona de Valsequillo, explicó que el respaldo recibido le permitirá iniciar y mejorar su producción pecuaria, mientras que Juan Antonio Meza Centeno, de San Pedro Zacachimalpa, anunció que comenzará un negocio dedicado a la crianza de borregos.