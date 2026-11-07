Fortalece Educación de Tamaulipas trabajo docente con academias regionales en Nuevo Laredo

Con el objetivo de mejorar la calidad educativa y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de nivel medio superior, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizó la Cuarta Reunión de Academias Regionales de Educación Media Superior, en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), plantel 01, en Nuevo Laredo.

El encuentro reunió a docentes y autoridades educativas de diferentes subsistemas, quienes compartieron experiencias, conocimientos y estrategias de enseñanza para mejorar el desempeño académico de las y los jóvenes que cursan este nivel educativo.

Durante la reunión, Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, quien acudió en representación del secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, destacó la importancia de mantener la colaboración entre los maestros y promover espacios de capacitación y actualización permanente.

Explicó que las academias regionales representan una oportunidad para que los docentes intercambien ideas, analicen los retos que enfrentan en las aulas y encuentren soluciones conjuntas a las dificultades que presentan los estudiantes durante su formación académica.

Señaló que estos encuentros no deben limitarse a reuniones administrativas, sino que deben convertirse en espacios de diálogo y reflexión que permitan construir nuevas formas de enseñanza.

Asimismo, resaltó que compartir experiencias y buenas prácticas puede contribuir a enriquecer el trabajo de los profesores y generar mejores oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones.

Uno de los temas centrales fue la necesidad de mantener actualizado al personal docente, principalmente en relación con el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) y los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelos que buscan fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Crespo Solís también mencionó que la educación enfrenta nuevos desafíos debido a los avances tecnológicos, el uso de la inteligencia artificial y los cambios que se presentan en el mundo laboral.

Ante este panorama, consideró necesario que las escuelas impulsen el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, los valores y la capacidad de adaptación, herramientas que permitirán a los jóvenes enfrentar las exigencias de la sociedad actual.

Como parte de las actividades de la jornada, los docentes analizaron los resultados del Examen Diagnóstico de Educación Media Superior (EXADIEMS), con la finalidad de identificar los conocimientos que requieren mayor atención y reconocer las principales dificultades de aprendizaje entre los alumnos.

A partir de este análisis, los participantes intercambiaron propuestas y estrategias pedagógicas que puedan aplicarse en los planteles para atender las necesidades detectadas y mejorar el aprovechamiento escolar.

El subsecretario también destacó el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a las acciones encaminadas a fortalecer el sistema educativo estatal.

Indicó que la educación es uno de los elementos principales para impulsar la transformación social, por lo que resulta importante mantener el trabajo coordinado entre autoridades, docentes y comunidades escolares.

En el encuentro también participaron la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas; Olegario Muñiz Cura, comisionado responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en Tamaulipas, y Gil Marcelino Aguilar, director de Educación Media Superior, además de otras autoridades del sector.

Con estas actividades, la Secretaría de Educación busca fortalecer la preparación de los maestros y mejorar las condiciones de enseñanza en las instituciones de nivel medio superior, mediante el intercambio de conocimientos y la identificación de áreas de oportunidad.

La intención es que los acuerdos y experiencias compartidas durante las academias regionales se reflejen en las aulas y contribuyan a que los estudiantes reciban una formación más completa, acorde con los retos educativos y tecnológicos actuales.