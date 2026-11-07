Atizapán promueve cuidado ambiental con entrega de plantas en la colonia Alfredo V. Bonfil

Con el propósito de fomentar el cuidado del medio ambiente y recuperar los espacios verdes, personal del Gobierno de Atizapán de Zaragoza realizó la jornada “Sigamos Creciendo” en la colonia Alfredo V. Bonfil, donde entregaron plantas ornamentales y ofrecieron pláticas informativas sobre la importancia de proteger el entorno natural.

Durante las actividades participaron trabajadores de Medio Ambiente y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, quienes convivieron con habitantes de la comunidad y compartieron información relacionada con el cuidado de las áreas verdes.

Como parte de la jornada, se distribuyeron plantas de temporada y ornamentales, entre ellas rosita enana y pensamiento, con la finalidad de que los vecinos puedan utilizarlas para embellecer sus viviendas y contribuir a mejorar la imagen de los espacios comunitarios.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades busca generar una mayor participación ciudadana en el cuidado de la naturaleza, además de promover pequeñas acciones que puedan realizarse desde los hogares para mantener un municipio más limpio y con mayores espacios verdes.

Además de la entrega de plantas, durante el recorrido se impartieron pláticas informativas en campo para explicar a los habitantes la importancia de denunciar las actividades que puedan provocar daños al medio ambiente.

Entre las principales situaciones que se busca prevenir se encuentran la tala ilegal de árboles, la quema de residuos, la acumulación de basura y la formación de tiraderos clandestinos, problemas que pueden afectar la calidad del aire, el suelo y la salud de las personas.

El personal municipal explicó que la denuncia ciudadana es una herramienta importante para detectar estas prácticas y permitir que las autoridades correspondientes intervengan oportunamente.

Asimismo, se invitó a los habitantes a mantenerse atentos a las condiciones de sus colonias y reportar cualquier actividad que represente un riesgo para las áreas naturales o los espacios públicos.

La jornada “Sigamos Creciendo” forma parte de las acciones municipales encaminadas a fortalecer la educación ambiental y promover una cultura de responsabilidad entre los habitantes de Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades destacaron que la protección del medio ambiente no depende únicamente de las acciones del gobierno, sino también de la participación de las familias y de los distintos sectores de la sociedad.

Por ello, hicieron un llamado a la población para cuidar las plantas, reducir la generación de residuos, evitar tirar basura en las calles y participar en las actividades que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de sus comunidades.

Finalmente, reiteró que la participación de cada vecino es fundamental para conservar el entorno natural y evitar prácticas que afecten el bienestar de las futuras generaciones.