Delfina Gómez recibe respaldo de diputados federales para impulsar obras de agua, movilidad e infraestructura en Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, recibió el respaldo de 28 diputadas y diputados federales de Morena para impulsar proyectos relacionados con el abastecimiento de agua, movilidad e infraestructura en la entidad, durante la presentación de su segundo informe de actividades legislativas.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, donde las y los legisladores dieron a conocer los resultados de su trabajo en la LXVI Legislatura, así como las gestiones que han realizado para atender diferentes necesidades de los municipios mexiquenses.

El respaldo de la bancada fue expresado por su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, quien reconoció el trabajo de las y los diputados y destacó la importancia de mantener la coordinación con el Gobierno estatal para impulsar proyectos que beneficien a la población.

Durante la presentación, los legisladores expusieron sus avances en temas de igualdad sustantiva, derechos laborales, seguridad, justicia y acceso al agua, además de las acciones relacionadas con la elección de integrantes del Poder Judicial y la eliminación de privilegios en el servicio público.

También dieron cuenta de las iniciativas y gestiones enfocadas en la protección de las mujeres y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el Estado de México.

En materia de infraestructura, uno de los temas centrales fue la búsqueda de recursos presupuestales y respaldo legislativo para concretar proyectos estratégicos, entre ellos el Plan Oriente, que contempla acciones para atender las necesidades de los municipios de esa región de la entidad.

Asimismo, se mencionaron las gestiones para el saneamiento del río Lerma, la construcción y mejoramiento de obras hidráulicas, infraestructura educativa y proyectos de transporte público.

Entre las obras de movilidad destacaron los sistemas ferroviarios y el Trolebús Chalco-Santa Martha, que forman parte de los proyectos considerados para mejorar la conectividad y facilitar los traslados de los habitantes del Estado de México.

En su intervención, Ricardo Monreal Ávila, quien también preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló que la bancada mexiquense ha solicitado mayores recursos para infraestructura carretera, agua y movilidad.

El legislador expresó su confianza en que la entidad continuará registrando resultados favorables mediante el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, la presentación del informe permitió mostrar las acciones legislativas y las gestiones realizadas por las y los representantes federales para atender las necesidades de la población mexiquense, particularmente en servicios básicos e infraestructura.

Al evento asistieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México; Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, así como diputadas y diputados federales y público en general.

Con este ejercicio, la bancada mexiquense de Morena expuso los avances de su trabajo legislativo y reiteró su disposición para acompañar los proyectos impulsados por la administración de Delfina Gómez, principalmente en materia de agua, movilidad, educación e infraestructura.