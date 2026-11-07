Naucalpan celebra el Día del Sindicalizado y 88 aniversario del SUTEYM

En el marco de la celebración del Día del Sindicalizado y el 88 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEYM), el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, acompañó a las y los trabajadores sindicalizados durante un encuentro realizado en el Parque Naucalli.

Durante el evento, el alcalde reconoció el trabajo que diariamente realizan los empleados municipales para mantener en funcionamiento los servicios y actividades del municipio, al señalar que los avances de Naucalpan también son resultado del esfuerzo de quienes desempeñan sus labores desde las diferentes áreas de la administración pública.

Montoya Márquez destacó que la base trabajadora cumple una función importante en la atención de las necesidades de la población, pues muchas de sus actividades se realizan sin buscar reconocimiento público, pero representan una parte fundamental para el funcionamiento de los servicios municipales.

Asimismo, reconoció la disposición y compromiso de los trabajadores, quienes, dijo, han contribuido a mantener en operación al municipio incluso durante los momentos más complicados.

El presidente municipal también hizo referencia a la importancia de la unidad entre los integrantes del sindicato, al considerar que la organización y colaboración de los trabajadores permiten enfrentar los retos que se presentan en la administración pública.

Durante su intervención, expresó su agradecimiento y disposición para mantener una relación de colaboración con el dirigente estatal del SUTEYM, Herminio Cahue, así como con el secretario general de la Sección Naucalpan, Tomás Palomares Parra.

En este sentido, señaló que el diálogo, la concertación y el respeto entre las autoridades municipales y la representación sindical son elementos necesarios para mantener la gobernabilidad y atender las demandas de los trabajadores.

Montoya Márquez reiteró que su administración mantendrá una política de puertas abiertas para escuchar las inquietudes de la base sindical y trabajar de manera coordinada en los asuntos relacionados con sus condiciones laborales.

También manifestó que el objetivo es mantener una relación institucional basada en el trato humano y el entendimiento, con la finalidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno municipal y el sindicato.

La celebración reunió a trabajadores sindicalizados para conmemorar los 88 años de trayectoria del SUTEYM, o