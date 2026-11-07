Coahuila ocupa primer lugar nacional en captación de inversión automotriz durante 2026

Coahuila se colocó como líder nacional en captación de inversión automotriz al registrar mil 460.49 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026, de acuerdo con el Reporte de Inversión Automotriz en México correspondiente al tercer trimestre, elaborado por Cluster Industrial B2B.

Con esta cifra, la entidad se ubicó por encima de Nuevo León y Guanajuato, al concentrar el mayor monto de recursos destinados a proyectos relacionados con la industria automotriz en el país.

De acuerdo con el reporte, entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 14 proyectos de inversión en Coahuila, los cuales representan la generación de más de 5 mil 302 empleos directos y la construcción de una superficie industrial superior a los 786 mil 655 metros cuadrados.

Además, tres de los proyectos registrados están relacionados con la electromovilidad, un sector que ha cobrado importancia dentro de la industria automotriz debido al desarrollo de vehículos eléctricos y nuevas tecnologías para el transporte.

Estos resultados colocan a Coahuila como uno de los principales puntos de interés para las empresas nacionales e internacionales que buscan ampliar sus operaciones en México, principalmente por la infraestructura industrial y las condiciones que ofrece para el desarrollo de actividades relacionadas con la fabricación de vehículos y autopartes.

La entidad cuenta con una importante presencia de armadoras automotrices, empresas proveedoras de autopartes y fabricantes de componentes especializados, que forman parte de una cadena de suministro vinculada con los mercados de Norteamérica.

Esta concentración de empresas permite mantener una relación comercial entre diferentes sectores de la industria, desde la fabricación de piezas y componentes hasta los procesos de ensamblaje y distribución de productos automotrices.

Asimismo, el crecimiento de proyectos relacionados con la electromovilidad representa una oportunidad para que Coahuila participe en los cambios tecnológicos que atraviesa el sector, particularmente en la producción de componentes destinados a vehículos eléctricos.

El reporte de Cluster Industrial B2B también permite identificar el impacto de las inversiones en la actividad económica de las entidades, al considerar aspectos como el número de proyectos, los empleos directos y la superficie industrial que se encuentra en construcción.

En el caso de Coahuila, los más de 5 mil 300 puestos de trabajo contemplados en los proyectos representan nuevas oportunidades laborales para la población, mientras que el desarrollo de infraestructura industrial puede favorecer la llegada de otras compañías proveedoras y servicios relacionados con esta actividad.

Por su parte, el Gobierno del Estado mantiene la coordinación con empresarios, autoridades municipales e inversionistas para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo industrial y fortalecer la competitividad de la entidad.

La estrategia contempla continuar promoviendo las condiciones necesarias para atraer capital nacional y extranjero, así como generar empleos que contribuyan al crecimiento económico de las distintas regiones de Coahuila.