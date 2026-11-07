Oaxaca estrena ruta aérea hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ruta aérea Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca

El gobierno del Oaxaca, en coordinación con la administración del Aeropuerto Internacional Estatal y la aerolínea Viva, realizó la inauguración de la ruta aérea Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca.

El secretario de Turismo (Sectur Oaxaca), Carlos David Jacinto Ortiz, informó que la apertura de nuevas rutas forman parte de las acciones que impulsa el gobierno estatal para mejorar la conectividad de la entidad, efectuar la llegada de visitantes y generar oportunidades que garanticen el bienestar de la población.

Jacinto Ortiz revelo que esta ruta inició operaciones el pasado 2 de noviembre. Además, contará con 2 frecuencias semanales, los días lunes y viernes; que refuerzan los vínculos entre Oaxaca y Chiapas.

Por su parte, el gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Viva, Daniel Morales, destacó que esta conexión incorporará alrededor de 35 mil asientos en su primer año de operaciones; y que con esta suman 12 rutas que la aerolínea opera en el estado.