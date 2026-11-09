CFE proyecta inversión de más de 23 mil mdp para la construcción de la central de cogeneración en Tula

CFE

Con una inversión estimada de más de 23 mil 682 millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta la construcción del Proyecto Central Cogeneración Tula, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, con el propósito de incrementar la capacidad de generación eléctrica y atender el déficit de energía en la región central y el Bajío del país.

La iniciativa también contempla suministrar vapor a la Refinería Miguel Hidalgo, de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un sistema de aprovechamiento de calor residual generado durante la producción de electricidad.

Como parte del procedimiento ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal mantiene abierta la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en su modalidad regional, así como del estudio de riesgo del proyecto, para que la ciudadanía y los interesados puedan revisar la documentación y presentar observaciones.

El periodo de consulta comprende del 27 de octubre al 25 de noviembre de 2026. Durante este plazo, cualquier persona interesada podrá proponer medidas adicionales de prevención y mitigación, además de formular las observaciones que considere pertinentes sobre los posibles impactos ambientales de la obra.

De acuerdo con la documentación presentada, el proyecto se localizará sobre la carretera Jorobas-Tula, en la localidad de El Llano, dentro de un terreno de 26.14 hectáreas, contiguo y perteneciente al predio de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos.

La construcción contempla cinco etapas: preparación del sitio, construcción, pruebas y puesta en servicio, operación y mantenimiento y abandono. Las dos primeras requerirán aproximadamente cuatro años, por lo que se prevé que la central pueda entrar en operación en 2030.

En cuanto a su funcionamiento, la central utilizará gas natural como combustible principal y recurrirá al diésel únicamente como alternativa en situaciones de emergencia. Su sistema de cogeneración permitirá aprovechar el vapor y el calor residual producido durante la generación de electricidad para utilizarlo en los procesos industriales de la Refinería Miguel Hidalgo.

La Semarnat explica que este esquema contempla un intercambio de recursos entre ambas instalaciones: la CFE recibirá de la refinería condensado, es decir, agua que se utilizará para la generación de vapor, mientras que suministrará vapor a alta y baja presión para los distintos procesos industriales de Pemex.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto incorpora tecnología de última generación, orientada a mejorar la eficiencia energética y garantizar un funcionamiento continuo y confiable.

Asimismo, la nueva central representará un reemplazo tecnológico para la infraestructura eléctrica existente, pues su entrada en operación permitirá sustituir las unidades 1 y 2, además de desplazar las unidades 3, 4 y 5 de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, que actualmente utiliza tecnología convencional y combustibles como gas natural y combustóleo.

Entre las tecnologías consideradas destacan el uso de aerocondensadores y un sistema de descarga cero, con los que se busca optimizar el aprovechamiento de los recursos y reducir los impactos ambientales asociados a la generación de electricidad.

La documentación ambiental señala que la modernización de la infraestructura permitirá incrementar la eficiencia del proceso energético, al tiempo que contribuirá a atender las necesidades de suministro eléctrico de la región y de la propia refinería.

No obstante, el proyecto se encuentra sujeto al procedimiento de evaluación ambiental correspondiente, en el que la consulta pública representa una oportunidad para que la población conozca sus características, revise los posibles impactos y plantee medidas para prevenir, mitigar o compensar las afectaciones que pudieran generarse.