Destaca David Monreal reducción de homicidios y crecimiento económico en Zacatecas

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, aseguró que la recuperación de la paz y la seguridad en la entidad ha permitido impulsar el crecimiento económico, fortalecer las finanzas públicas y recuperar la confianza de comerciantes e inversionistas.

Durante la ceremonia de Honores a la Bandera, realizada en las instalaciones de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el mandatario destacó que en los últimos cinco años los homicidios disminuyeron 91 por ciento, resultado que atribuyó al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad.

Acompañado por la secretaria general de Gobierno, Diana Saucedo Nava; el fiscal general de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, reconoció la labor de las corporaciones que participan en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Monreal Ávila señaló que la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías Estatal y de Investigación, así como las fiscalías, ha sido importante para avanzar en la recuperación de la tranquilidad en los municipios.

El gobernador también pidió a las instituciones mantener los trabajos de seguridad, fortalecer las investigaciones y procurar que las detenciones realizadas se conviertan en sentencias, para evitar que los delitos queden sin castigo.

Además, resaltó la importancia de mejorar las condiciones laborales de los policías mediante mejores salarios, prestaciones, capacitación y profesionalización, con el objetivo de contar con corporaciones más preparadas para atender a la población.