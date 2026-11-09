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09 nov 2026 - 02:40 PM
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Después de ser rescatado, el alcalde recibió una revisión de su estado físico y una valoración médica para conocer sus condiciones de salud
Rescatan en Coahuila al alcalde de Río Bravo tras presunta privación de la libertad
Por
Eidalid López
noviembre 09, 2026 at 1:22p.m. GMT-6
Rescatan en Coahuila al alcalde de Río Bravo tras presunta privación de la libertad
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