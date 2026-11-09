Estados

Después de ser rescatado, el alcalde recibió una revisión de su estado físico y una valoración médica para conocer sus condiciones de salud

Rescatan en Coahuila al alcalde de Río Bravo tras presunta privación de la libertad

Por Eidalid López
Rescatan en Coahuila al alcalde de Río Bravo tras presunta privación de la libertad

Tendencias