Michoacán destina más de 9 mil millones de pesos a obras de infraestructura y movilidad

El gobierno de Michoacán destinó más de 9 mil 481 millones de pesos para impulsar proyectos de infraestructura urbana, transporte y movilidad en diferentes municipios del estado, con el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar los traslados de miles de familias.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que los recursos son ejercidos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), mediante un programa de obras que contempla la modernización del transporte público, rehabilitación de vialidades y recuperación de espacios públicos.

De acuerdo con el mandatario, Morelia y Uruapan concentran la mayor parte de la inversión, aunque también se contemplan proyectos para Pátzcuaro y Apatzingán, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de movilidad en distintas regiones de la entidad.

En Morelia se asignaron más de 5 mil 159 millones de pesos para diferentes obras. Entre los proyectos principales se encuentran la construcción del Teleférico y el desarrollo del Morebús, dos sistemas de transporte que buscan ofrecer nuevas alternativas de traslado para los habitantes de la capital michoacana.

Además, se realizan trabajos de infraestructura vial como la prolongación de la avenida Amalia Solórzano, la avenida del Molcajete y la rehabilitación de los bajopuentes ubicados en los distribuidores viales de Mil Cumbres y salida a Salamanca. En el municipio de Uruapan también se contempla una inversión importante, con un presupuesto superior a los 3 mil 735 millones de pesos para mejorar la movilidad y desarrollar obras que permitan fortalecer la conectividad de la ciudad.

Uno de los proyectos más importantes es el Teleférico de Uruapan, al que se suman 19 obras complementarias. Entre ellas se encuentran la rehabilitación de las tres etapas de la avenida Paseo de la Revolución y la modernización de la avenida San Francisco. También se contempla la rehabilitación del Boulevard Industrial, así como la construcción de un nuevo edificio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Centro Cultural y Artesanal Plaza de la Ranita.

Por otra parte, en Pátzcuaro se destinan más de 256 millones de pesos para la construcción del nuevo Mercado Municipal y los trabajos de restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra, espacios considerados importantes para la actividad comercial y turística de la localidad. Mientras tanto, en Apatzingán se impulsa una inversión compartida superior a los 329 millones de pesos para desarrollar diferentes proyectos, entre ellos el Parque Ecoturístico Laguna de Chandio.

El gobernador señaló que estas obras forman parte de una estrategia para atender las necesidades de transporte y mejorar los espacios públicos, además de impulsar el desarrollo de las ciudades mediante infraestructura que permita una mejor conexión entre sus habitantes.

El gobierno estatal busca modernizar los sistemas de transporte, reducir las dificultades de movilidad y generar mejores condiciones para las actividades económicas y sociales de la población. Los proyectos también pretenden fortalecer el atractivo turístico y comercial de los municipios beneficiados, mediante espacios públicos renovados y nuevas alternativas de transporte para residentes y visitantes.