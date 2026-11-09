Figura Toño Ochoa entre los alcaldes panistas con mayor aprobación a nivel nacional

El presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, se ubicó en el lugar 11 de los 34 alcaldes del PAN evaluados, con una aprobación ciudadana de 52.1 por ciento en octubre, lo que muestra respaldo a su gestión.

Toño Ochoa ocupó la posición 51 de los 150 presidentes municipales evaluados en el país, tres puntos porcentuales por encima del promedio de aprobación de 49.1 por ciento registrado entre los gobiernos.

El resultado dentro del rango de aprobación es alta, lo que se suma al respaldo del alcalde duranguense, que aumentó de 51.5 por ciento en agosto a 52.1 por ciento en octubre.

José Antonio Ochoa Rodríguez. El presidente municipal de Durango presenta buenas opiniones de su gestión.

Otra medición hecha en octubre mostró una aprobación de 61.5 por ciento para el presidente municipal de Durango y lo colocó en el séptimo lugar de su evaluación de alcaldes de capitales estatales.

Esos número lo ubicaron 12 puntos porcentuales arriba del promedio de aprobación de 47.1 por ciento registrado entre los presidentes municipales de las capitales evaluadas.

Un ejercicio reciente ubicó al alcalde de Durango en la posición 13 de 31 capitales del país, con una aprobación ciudadana de 51.9 por ciento.

Los resultados corresponden al segundo periodo de gobierno de Ochoa, quien fue reelecto en junio de 2025, postulado por la alianza entre el PAN y el PRI, y asumió nuevamente la presidencia municipal en septiembre de ese año.