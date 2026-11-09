Puebla impulsa nuevos proyectos turísticos para generar riqueza comunitaria y desarrollo sustentable

El estado de Puebla avanza en el desarrollo de nuevos proyectos turísticos que buscan aprovechar sus riquezas naturales, generar empleos y fortalecer la economía de las comunidades, mediante planes maestros para las regiones de Piedras Encimadas, Izta-Popo y el corredor Zacatlán-Chignahuapan.

Como parte de esta estrategia, el gobernador Alejandro Armenta Mier recibió del director de la Oficina de Infraestructura Cultural, Educativa y Ferroviaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Román Meyer Falcón, los proyectos que permitirán ampliar la oferta turística de la entidad.

Durante el encuentro, Meyer Falcón explicó que uno de los planes contempla la región del Iztaccíhuatl y Popocatépetl, donde se desarrollarán cuatro rutas turísticas con señalética para facilitar el acceso de los visitantes a las faldas de los volcanes.

Estas rutas permitirán conocer diferentes atractivos de la zona, entre ellos su gastronomía, cascadas, cuerpos de agua, paisajes naturales y actividades relacionadas con la alta montaña. Con ello se pretende atraer a más visitantes y generar oportunidades económicas para los habitantes de las comunidades cercanas.

Otro de los proyectos importantes se encuentra en Piedras Encimadas, donde se plantea la creación de un parque estatal de 200 hectáreas. El objetivo es conservar y aprovechar las formaciones rocosas que caracterizan a este lugar, además de fortalecer su conexión con Zacatlán, considerado uno de los principales destinos turísticos de Puebla.

El funcionario federal también informó sobre la entrega de los planes correspondientes al Parque Bicentenario, ubicado en Valsequillo, y al Proyecto de Energía Geotérmica de la Zona de los Humeros, en la Sierra Norte. Estas iniciativas buscan relacionar el turismo con la ciencia, la tecnología y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta destacó la importancia de impulsar el proyecto denominado Astroparque, que contempla una visión integral de las montañas La Malinche, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, así como el Citlaltépetl y la Sierra Negra, donde se encuentra el Gran Telescopio Milimétrico.

El mandatario señaló que estos proyectos deben desarrollarse bajo criterios de protección ambiental, con el propósito de conservar los espacios naturales y aprovechar sus recursos sin provocar daños al entorno

También indicó que Puebla cuenta con una gran riqueza natural y cultural que puede proyectarse a nivel nacional e internacional. Sin embargo, afirmó que el principal objetivo es que el crecimiento turístico beneficie directamente a las personas que viven en las comunidades donde se desarrollarán estas iniciativas.

De acuerdo con esta estrategia, los nuevos destinos permitirán impulsar la llegada de visitantes, abrir fuentes de empleo, fortalecer los negocios locales y generar ingresos para las familias.

Finalmente, el gobierno estatal destacó que estas acciones se encuentran alineadas con la política de bienestar de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca impulsar el desarrollo económico sin dejar de lado la protección del medioambiente.

Puebla busca consolidarse como un destino turístico que combine sus paisajes naturales con la innovación, la ciencia y la participación de las comunidades, para que la riqueza de sus regiones se convierta en mejores oportunidades para sus habitantes.