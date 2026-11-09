Se moviliza el SNTE en Guerrero para exigir pagos, nombramientos y prestaciones pendientes

Integrantes de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron movilizaciones en distintas regiones de Guerrero para exigir a las autoridades educativas el cumplimiento de pagos, entrega de nombramientos y solución a diversas demandas laborales y administrativas que permanecen pendientes.

Las protestas forman parte de una jornada de inconformidad del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), cuyos integrantes señalaron que existen compromisos que no han sido atendidos por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), pese a que algunos ya fueron planteados en mesas de trabajo anteriores.

Entre las principales exigencias se encuentra la asignación de nombramientos para cubrir plazas que quedaron vacantes por jubilación, renuncia o fallecimiento de trabajadores. De acuerdo con la dirigencia sindical, existen casos que llevan más de un año sin resolverse, situación que ha generado inconformidad entre el personal afectado.

También solicitan el pago de estímulos por 30 y 40 años de servicio, así como la regularización de las adscripciones laborales y la actualización de las funciones que desempeñan los trabajadores, debido a que algunos realizan actividades diferentes a las establecidas en sus claves administrativas.

Otra de las demandas es la incorporación de trabajadores a la nómina federal mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El sindicato ha señalado que todavía existen más de mil empleados que no están reconocidos dentro de este esquema, a pesar de que cumplen con sus actividades y horarios en sus centros de trabajo.

En Acapulco, alrededor de 500 trabajadores participaron en una marcha que comenzó en las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero, en el antiguo edificio del Ineban, y avanzó por la avenida Universidad hasta llegar al Asta Bandera, frente al parque Papagayo.

Durante la movilización, los manifestantes también exigieron la entrega de electrodomésticos correspondientes a los sorteos de 2024 y 2025, así como el cumplimiento de los apoyos previstos para 2026. A estas solicitudes se sumó la entrega de vehículos que forman parte de los beneficios pendientes para los trabajadores de la educación.

De acuerdo con representantes sindicales, en Guerrero existen mil 681 trabajadores afectados por diferentes incumplimientos, de los cuales cerca de 900 pertenecen a la región de Acapulco y Coyuca de Benítez.

La jornada de protesta fue convocada por la dirigencia estatal de la Sección 14 y se desarrolló en diferentes puntos de la entidad. En Chilpancingo también se realizaron concentraciones, mientras que en otras regiones se organizaron manifestaciones para exigir atención a las demandas del personal educativo.

Los integrantes del sindicato señalaron que las movilizaciones buscan obtener respuestas concretas de las autoridades, pues aseguran que algunos de los compromisos ya fueron establecidos mediante acuerdos y minutas, pero continúan sin cumplirse.

Asimismo, los representantes sindicales pidieron que no existan represalias administrativas, salariales o laborales contra quienes participan en las protestas, al considerar que sus exigencias corresponden a derechos de los trabajadores.

Por otra parte, aclararon que la movilización en Acapulco no implicó la suspensión general de clases, debido a que fueron convocados principalmente los trabajadores directamente afectados, además de docentes y directivos que decidieron sumarse.

Hasta el desarrollo de las protestas de este lunes, los representantes sindicales señalaron que no habían recibido una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades educativas.

El magisterio de Guerrero busca presionar para que se resuelvan los pendientes laborales y administrativos, además de que se respeten los acuerdos establecidos con la Secretaría de Educación estatal. Los trabajadores advirtieron que continuarán solicitando atención hasta obtener soluciones a sus demandas.