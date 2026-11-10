Desde 2024, jueces locales y federales han sostenido la prisión de Irene León

Irene león Especial

La campaña en favor de la abogada Irene León Escamilla sostiene que está presa solo por hacer su trabajo de abogada. El expediente registra quiénes decidieron su prisión y cuándo.

En diciembre de 2024, en una audiencia con la abogada y su defensa presentes, el juez de control de la Ciudad de México Júpiter López Ruiz, que el 30 de octubre había librado la orden de aprehensión, ordenó que siguiera en prisión mientras se le juzga.

El 11 de ese mes decidió que había datos suficientes para abrirle proceso. La defensa apeló la medida, y el 14 de agosto de 2025 la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con ponencia de Jesús Ubando López, la confirmó.

En febrero de 2026, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó reponer uno de sus amparos para que pudiera ratificar su demanda y recibir “asesoría y defensa material técnicamente adecuada”. Especial

En febrero de 2026, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó reponer uno de sus amparos para que pudiera ratificar su demanda y recibir “asesoría y defensa material técnicamente adecuada”. Especial

El amparo contra esa confirmación se sobreseyó por desistimiento el 9 de octubre de 2025. En la justicia federal, el 25 de marzo de 2025 el juez Juan José Hernández Leyva libró otra orden de aprehensión contra la abogada y contra Alfredo Jorge Colín Huerta, en la causa 135/2025, que hoy lleva el juez Benito Edgardo Hernández Luna.

El 21 de abril de 2026, una jueza federal le negó el amparo contra la decisión de abrirle proceso, y la revisión de esa sentencia sigue pendiente.

En la causa de la Ciudad de México, el 17 de febrero de 2026 el juez de control José Alfredo Sotelo Llamas negó el sobreseimiento; el 19 de mayo lo decretó y ordenó su libertad, tras el desistimiento de la acción penal.

En febrero de 2026, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó reponer uno de sus amparos para que pudiera ratificar su demanda y recibir “asesoría y defensa material técnicamente adecuada”. Y el 14 de julio de 2026, el Cuarto Tribunal Colegiado resolviópor unanimidad que el desistimiento de la acción penal no produjera efectos mientras se resuelve el amparo de la parte ofendida.

Nueve días después, el 23 de julio, el Juez Decimocuarto de Distrito, Erik Zabalgoitia Novales, consideró justificado que el penal no la excarcelara.

La detención de un juzgador por un caso de extradición no prueba que sus demás decisiones sean irregulares, y mucho menos las que tomaron otros jueces. Aurora León pretende usarla para reescribir el caso de su hermana, cuando fue la propia abogada la que escribió que el hombre al que representaba nunca trabajó en Herdez.