Oaxaca enfrenta el desafío de rescatar aguas residuales con la construcción de diez PTAR default

Con el objetivo de procesar el agua residual para darle un segundo uso y disminuir el consumo de agua potable en tareas que no la requieren, el Gobierno del estado de Oaxaca impulsa la construcción de más de diez Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) en las ocho regiones de la entidad.

A través de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), la administración del Gobernador Salomón Jara Cruz reconoce que el saneamiento de las aguas residuales es fundamental para cuidar el medio ambiente y construir un mejor futuro para Oaxaca.

Neftalí Amigdael López Hernández, titular de la Ceabien destacó Plan Estratégico de Saneamiento contempla la construcción de diez PTAR que se ubicará en Villa Alta, San Mateo Cajonos y Villa Hidalgo Yalalag en la Sierra de Juárez, Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo Ingenio en el Istmo de Tehuantepec, Santiago Jamiltepec, Punta Colorada, Santa Fe y Chahué en la región de la Costa, una más en Santa Ana del Valle en los Valles Centrales y Sola de Vega en la Sierra Sur.

Estas obras van de la mano con una inversión superior a los 800 millones de pesos para sanear los ríos Atoyac y Salado, los dos más importantes de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Asimismo, se lleva a cabo un plan de trabajo de atención a colectores, de los ríos Atoyac y Salado con una inversión de 410 millones de pesos.

A diferencia de administraciones pasadas, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña se posiciona como la administración que ha puesto el mayor interés en el saneamiento de los afluentes.

Explicó que en el caso del saneamiento de los ríos Atoyac y Salado se han intervenido 17.01 kilómetros de colectores en ambos márgenes atendiendo e interceptando 35 descargas de 58 identificadas, lo que representa una inversión superior a los 361 millones de pesos.

A esta inversión se suma la construcción en 3 años de 4 plantas tratadoras de aguas residuales en San Francisco Telixtlahuaca, Santa María Coyotepec, San Bartolo Coyotepec y San Pablo Huitzo mismas que operan al 100% y tratan las aguas de estos municipios.

Finalmente anunció que por instrucciones del Gobernador Salomón Jara Cruz, se atenderá la planta ubicada en la agencia de San Juan Bautista La Raya en los Valles Centrales, que es la más grande del estado con capacidad de 600 litros por segundo, representando una inversión de 80 millones con lo cual se tendrá la planta adecuada para recibir las descargas.