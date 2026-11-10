Fiscalía de Tamaulipas investiga la posibilidad de que Aranza haya sido utilizada como “escudo humano”

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó que la posibilidad de que Aranza, la niña que murió durante los hechos violentos registrados en Matamoros, haya sido utilizada como escudo humano por su propio padre presuntamente relacionado con un grupo criminal forma parte de la investigación de la fiscalía

El funcionario reconoció que hay registro de este tipo de acciones frecuentemente usadas por organizaciones delictivas, particularmente en municipios de la frontera y la región ribereña donde familias, civiles y hasta menores de edad son colocados en situaciones de riesgo para lograr evadir a las autoridades o simular inconformidades contra los operativos de seguridad.

“Sí ha habido, sin duda es algo recurrente especialmente en algunas zonas de la frontera en las zonas rurales donde grupos de la delincuencia utilizan a las personas familias civiles hasta menores de edad precisamente para escudarse” declaró.

No confirmó que esta práctica haya ocurrido en el caso de Aranza, sin embargo reconoció que es una posibilidad que se encuentra bajo investigación.

Actualmente la fiscalía reconstruye la cronología de los acontecimientos de antes, durante y después de la muerte de la menor, además dan seguimiento al recorrido del vehículo en el que viajaba y la identidad de actividad de quienes lo tripulaban.

También confirmó que se incorporarán a la investigación los antecedentes que pudieran tener el padre, el abuelo y el tío de la niña así como las posibles relaciones de estas personas con actividades delictivas.

Sostuvo que el caso no puede limitarse a determinar de dónde salió el disparo que terminó con la vida de Aranza, sino que también debe establecer cómo se originó toda la secuencia de acontecimientos que derivó en su muerte.

Por su parte el secretario de seguridad pública, Arturo pancardo escudero confirmó que el vehículo en el que viajaba la familia salió de uno de los bloqueos registrados en Matamoros motivo por el cual los elementos de seguridad le dieron seguimiento.

El funcionario dejó claro que corresponde a la fiscalía investigar la posibilidad de que el padre haya utilizado a sus familiares como escudos humanos durante las movilizaciones, además, reconoció que la delincuencia organizada ha recurrido a este tipo de prácticas en otras ocasiones, por lo que aseguró que los elementos involucrados en el operativo están sujetos evaluaciones de polígrafo y controles de confianza en el c4.