Palenque de Chiapas 2026 Cartelera, fechas y artistas confirmados para la feria en Tuxtla Gutiérrez

Una de las máximas fiestas en Chiapas ya está llegando a Tuxtla Gutiérrez para que los chiapanecos disfruten de noches llenas de música y diversión. El Patronato de la Feria de Chiapas ha dado a conocer cuáles serán los artistas que harán de esta edición un evento inolvidable. Aquí te decimos todo lo que debes saber para que no te pierdas esta esperada fiesta.

¿Cuándo y dónde es el Palenque de Chipas 2026?

Este año, el Palenque de la Fiesta de Chiapas ha sido renombrado a Fiesta Chiapas El Mequé 2026 y tendrá una duración de 17 días, ya que se llevará a cabo del viernes 27 de noviembre hasta el domingo 13 de diciembre.

Las actividades de la Fiesta de Chiapas 2026 serán en Tuxtla Gutiérrez y se distribuirán en distintos lugares como el recinto ferial principal, el Foro Chiapas, el Palenque, entre otros.

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Palenque de la Fiesta de Chiapas 2026?

De acuerdo a lo informado por el Patronato de Chiapas, el Palenque de esta edición albergará a una variedad de artistas de primer nivel. Estos son los artistas confirmados, así como las fechas en las que se presentarán:

Alejandro Fernández: 27 y 28 de noviembre.

27 y 28 de noviembre. Julión Álvarez: 29 de noviembre.

29 de noviembre. Farruko: 02 de diciembre.

02 de diciembre. María José: 03 de diciembre

03 de diciembre Amanda Miguel : 03 de diciembre.

: 03 de diciembre. Alfredo Oliveras: 04 de diciembre.

04 de diciembre. Grupo Firme: 05 y 06 de diciembre.

05 y 06 de diciembre. Artista sorpresa: 09 de diciembre.

09 de diciembre. Remmy Valenzuela: 10 de diciembre.

10 de diciembre. Edén Muñoz: 11 y 12 de diciembre.

11 y 12 de diciembre. Artista sorpresa: 13 de diciembre.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los boletos para Palenque de Chiapas 2026?

Los boletos salieron a la venta desde el 24 de octubre; sin embargo, todavía puedes adquirir tus entradas para la mayoría de los artistas. Puedes adquirir tus boletos en taquilla y en línea con King Ticket, la cual es la boletera oficial del Palenque.

Los precios varían dependiendo del artista al que vayas a ver y la zona en la que lo compres; las presentaciones más caras son las de Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Grupo Firme.

El Palenque tiene seis localidades: VIP, Oro, Plata, Bronce, General y una zona para las personas con discapacidad. Como se mencionó, los precios varían según el artista, por lo que el costo de los boletos va desde los $5,500 pesos hasta $450 pesos.