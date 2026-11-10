Incendio arrasa fábrica de sombreros en Guanajuato; desalojan a 70 personas por seguridad

Bomberos laboraron por varias horas hasta sofocar el fuego (Especial)

Tragedia en Guanajuato — Tremendo susto se llevaron trabajadores de una fábrica de sombreros en la colonia Alameda el municipio de Purísima del Rincón, en Guanajuato, al registrarse un incendio que arrasó con todo en el inmueble. Bombreros rescataron con vida a una joven de 29 años, tres personas más recibieron atención por crisis nerviosa, en tanto que fueron desalojadas más de 70 personas de sus viviendas por medida preventiva.

Autoridades refieren que el fuego habría iniciado por un cortocircuito, siniestro que se registró la tarde del lunes, lo que obligó a la movilización de cuerpos de emergencia.

Reportes de las autoridades con testimonio de vecinos, indican que el siniestro ocurrió pasadas las 18:14 horas en el inmueble ubicado en el número 106 de la calle Encino, luego de que el sistema de emergencias 911 recibió el reporte sobre el fuego que se extendía al interior del inmueble.

Los primeros reportes apuntan que el fuego se habría originado por un cortocircuito en un taller de la fábrica, lo que ocasionó que las llamas se propagaran y generaran preocupación entre los habitantes de la zona.

Para atender la emergencia al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, Bomberos y cuerpos de rescate, quienes iniciaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que alcanzara las viviendas contiguas.

Uno de los momentos de mayor tensión se reportó cuando un elemento de la Policía Municipal ubicó a una joven de 29 años que seguía en el interior del inmueble, por lo que intervino para ayudarla a salir y trasladarla a una zona segura.

Del lugar también fueron sacados dos perros que se encontraban dentro del inmueble y retiraron tres tanques de gas para reducir el riesgo de una posible explosión.

Asimismo, se ordenó el desalojo de 12 viviendas de los alrededores como medida preventiva, lo que permitió evacuar a más de 70 personas mientras se realizaban labores para controlar el fuego.

La Crónica de Hoy 2026