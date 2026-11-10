Morena mantiene a Torres Piña como coordinador interno en Michoacán

Durante una reunión de la secretaria general de Morena, Carolina Rangel Gracida, con distintos liderazgos de Michoacán, reiteró que el proceso de selección de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación ha concluido y que Carlos Torres Piña continuará al frente de los trabajos de organización del partido en Michoacán.

La dirigente señaló que las 17 coordinaciones se encuentran definidas y que no habrá modificaciones a los nombramientos realizados.

La definición nacional da continuidad a un procedimiento iniciado con la participación de once aspirantes, quienes conocieron las reglas de la selección. El 14 de septiembre se entregó la constancia a Torres Piña y el 29 de septiembre se dieron a conocer los resultados de la evaluación interna, con lo que se formalizó el cierre de esa etapa.

Las declaraciones otorgadas por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena Rangel coinciden con la postura expresada por Ariadna Montiel, quien previamente había señalado que el periodo de encuestas estaba cerrado. Ambas definiciones se produjeron en un contexto de inconformidad del senador Raúl Morón y de dirigentes del PT, que han planteado la posibilidad de realizar una nueva medición.

Con la coordinación ratificada, Morena ha señalado que sus actividades se concentrarán en la organización territorial, las asambleas seccionales y el diálogo con la militancia. Torres Piña continuará los trabajos de integración política en las ocho regiones del estado, con el objetivo de consolidar las estructuras partidistas de cara a la siguiente etapa del proceso político de 2027.