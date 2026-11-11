Calificadoras internacionales reconocen la mejora de las finanzas de Tamaulipas durante gobierno de Américo Villarreal

Américo Villarreal

Las finanzas públicas de Tamaulipas han registrado una evolución favorable durante el gobierno de Américo Villarreal Anaya, con mejoras en las evaluaciones de agencias calificadoras internacionales como Fitch Ratings y HR Ratings, mientras Moody’s y Verum mantienen sus valoraciones estables. A estos resultados se suma el crecimiento económico de la entidad, que la coloca entre las cuatro economías estatales con mayor dinamismo promedio anual del país.

La evaluación más reciente se registró en octubre de 2026, cuando HR Ratings elevó la calificación crediticia de Tamaulipas de HR A+ a HR AA-, con perspectiva estable, al reconocer el fortalecimiento de su capacidad financiera, el aumento de los ingresos disponibles y una menor proporción de deuda respecto a los recursos estatales.

Este resultado forma parte de una trayectoria de mejoras durante la actual administración. Fitch Ratings elevó su calificación de BBB+ a A+, mientras HR Ratings avanzó de A a AA-. Por su parte, Moody’s y Verum mantienen desde 2024 sus respectivas evaluaciones en A y A+, sin modificaciones.

Las revisiones más recientes se realizaron durante 2026: Verum en junio, Moody’s y Fitch Ratings en julio, y HR Ratings en octubre. En conjunto, las evaluaciones reflejan una tendencia favorable en la percepción de las condiciones financieras del estado.

Las agencias calificadoras consideran distintos indicadores para determinar la capacidad de los gobiernos de cumplir con sus compromisos financieros, entre ellos los ingresos, el control del gasto, la liquidez, el nivel de endeudamiento y el manejo de los recursos públicos.

En este contexto, la administración de Américo Villarreal ha impulsado una política de disciplina fiscal enfocada en fortalecer la recaudación, mantener un manejo responsable del presupuesto y procurar la sostenibilidad de las finanzas estatales.

HR Ratings destaca reducción de deuda y mayor liquidez

En su evaluación de octubre, HR Ratings señaló que Tamaulipas alcanzó durante 2025 un superávit primario equivalente al 3.3 por ciento de sus ingresos totales, por encima del 2 por ciento registrado en 2024. Este resultado estuvo relacionado con una reducción del gasto corriente y una mayor disponibilidad de recursos.

La calificadora también reportó un incremento de 4.8 por ciento en los ingresos de libre disposición, impulsado por una mayor recaudación de impuestos y derechos, además del crecimiento de las participaciones federales.

Otro de los avances identificados fue la disminución de la relación entre la deuda neta ajustada y los ingresos de libre disposición, que pasó de 39.4 a 35.3 por ciento. Asimismo, el servicio de la deuda bajó de 9 a 6.5 por ciento de esos ingresos.

A estos indicadores se suma que durante 2025 el gobierno estatal no contrató financiamiento adicional de corto plazo, situación que contribuyó a mejorar su posición de liquidez y reducir las presiones sobre el presupuesto. Pese a los ajustes en el gasto corriente, la inversión destinada a obra pública aumentó 7.1 por ciento respecto a 2024.

Al referirse a los avances en las calificaciones crediticias y a la reducción de la deuda desde el inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya expresó ante servidores públicos que el estado mantiene una ruta adecuada para continuar con su desarrollo.

“Siento que vamos por el camino correcto y que tenemos que reforzar este trabajo interinstitucional para seguir impulsando la progresión de este gran estado que tenemos la oportunidad de servir, en beneficio de nuestras próximas generaciones”.

Cuarto lugar en crecimiento económico

El desempeño de las finanzas estatales coincide con el crecimiento de la actividad económica de Tamaulipas. De acuerdo con cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, la entidad registró un crecimiento promedio anual de 2.12 por ciento entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026.

Con este resultado, Tamaulipas se ubicó en el cuarto lugar nacional, detrás de Hidalgo, que alcanzó un crecimiento de 3.56 por ciento; Chiapas, con 3.32 por ciento, y Colima, con 2.92 por ciento.

La variación también superó la registrada por entidades con una importante actividad industrial, como Guanajuato, que reportó 1.53 por ciento; Nuevo León, con 1.19 por ciento; Querétaro, con 0.60 por ciento, y Jalisco, con 0.02 por ciento.

Durante el primer trimestre de 2026, la economía tamaulipeca presentó un crecimiento de 5.2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representó el segundo mayor avance entre las entidades del país.

Prevén continuidad en ingresos e inversión pública

En sus perspectivas financieras, HR Ratings considera que Tamaulipas mantendrá una evolución positiva de sus ingresos de libre disposición, respaldada por el comportamiento de las participaciones federales y las acciones para fortalecer la recaudación estatal.

La agencia también contempla un aumento de la inversión pública en rubros como seguridad e infraestructura portuaria, carretera, educativa y energética, además de reconocer condiciones adecuadas en materia de transparencia financiera.

La disciplina fiscal se mantiene como uno de los ejes de la política financiera del gobierno estatal, mediante mecanismos de control del gasto, eficiencia recaudatoria y administración responsable de los recursos públicos.

A través de la Secretaría de Finanzas, encabezada por Carlos Irán Ramírez González, la administración busca conservar finanzas sanas y sostenibles que permitan cumplir con sus obligaciones financieras y mantener las inversiones en infraestructura y servicios prioritarios.

La más reciente mejora otorgada por HR Ratings se suma a los avances registrados por otras agencias durante el gobierno de Américo Villarreal Anaya, en un periodo en el que los indicadores de deuda, liquidez e ingresos han mostrado una evolución favorable, mientras el crecimiento económico mantiene a Tamaulipas entre las cuatro entidades con mayor dinamismo promedio anual del país.