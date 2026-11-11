Permanece cerrada carretera Valle de Santiago-Salamanca por fuga de gas en ducto de Pemex

Permanece cerrada carretera Valle de Santiago-Salamanca por fuga de gas

Debido a una fuga de gas LP en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), la carretera Valle de Santiago-Salamanca fue cerrada. Además fue necesario evacuar a 30 personas de la comunidad de La Tinaja y suspender las clases en la Universidad de Guanajuato (UG), campus Salamanca.

Desde la madrugada de este miércoles, habitantes de La Tinaja llamaron al 911 tras escuchar un fuerte estruendo en las inmediaciones de la comunidad. Los vecinos alertaron sobre un posible incidente en la infraestructura de hidrocarburos.

Algunas familias fueron evacuadas como medida preventiva mientras trabajadores de Pemex iniciaban las labores para controlar la fuga de gas LP.

Hasta el momento la carretera permanece cerrada en ambos sentidos y durante los trabajos sólo se permitirá el paso al tránsito local. Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar el tramo y usar vías alternas.

La reapertura quedó sujeta a que las autoridades confirmen que el tramo sea seguro para los conductores.

Por su parte, la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato en Salamanca anunció la suspensión temporal de actividades debido a la fuga en el ducto de Pemex.

La medida busca evitar que estudiantes, docentes y trabajadores se expongan a cualquier riesgo mientras continúan las labores por parte de pemex.