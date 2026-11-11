Vecinos acusan negligencia en gestión de agua en municipio de Gómez Palacio, Durango

Temen que la problemática empeore (Pexels/Pexels)

La crisis del agua es un desafío socioeconómico y ambiental acentuado por la negligencia en la gestión de los recursos hídricos, así lo expresaron los habitantes de Gómez Palacio, Durango, quienes dejaron patente su inconformidad por el desabasto del vital líquido y su impactó en la salud pública.

Los habitantes de ese municipio exigen la atención de la federación y la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para corregir lo que calificaron como el “desastre financiero” en el órgano regulador de agua del municipio.

Líderes de vecinos de Gómez Palacio —que prefirieron reservar sus nombres por temor a represalias— señalaron que Omar Castañeda, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Durango, al que se sumó en enero de 2023 tras abandonar a la bancada de Morena.

Y en Gómez Palacio, las cifras del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) son el antecedente de cómo administró el agua el equipo de Omar Castañeda.

Los líderes acusaron que el adeudo con CFE superó los $150 millones de pesos antes de su salida, “para dejar en la indefensión a miles de personas”.

El SIDEAPA de enero a marzo de 2021 registró que al 26 de febrero de ese año, el organismo debía a CFE Suministrador de Servicios Básicos 153 millones 976 mil 104.22 pesos.

En ese momento el hoy dirigente de MC, Omar Castañeda González era síndico municipal y René Galindo Bustamante, secretario general del partido naranja, director de SIDEAPA, ambos en la administración de Alma Marina Vitela Rodríguez.

Días después, los dos dejaron sus cargos. Castañeda pidió licencia el 25 de febrero de 2021, con efectos desde el 1 de marzo, para buscar una diputación federal por el Distrito 02; Galindo renunció a SIDEAPA por “motivos personales”, según se reportó el 7 de marzo.

Además, recordaron que Galindo fue suplente de Castañeda en la Cámara de Diputados.

_Una deuda que creció 240% bajo la administración de Omar Castañeda_

En la sesión de Cabildo del 7 de julio de 2022 (acta 126), el regidor Francisco Bardán Ruelas, exoficial mayor de la administración anterior, sostuvo que en 2019 se entregó un adeudo de 45 millones 255 mil 469 pesos ligado a un amparo con suspensión definitiva del 3 de mayo de 2019.

Contra esa cifra, el saldo de febrero de 2021 representa un aumento de 108.7 millones, es decir un 240% más.

En la misma sesión, el síndico de entonces, Cuauhtémoc Estrella, sostuvo que la deuda heredada era de 100 millones de pesos y que se negoció a la baja. Aun tomando esa cifra, el adeudo creció 54% entre el inicio de esa administración y la salida de Castañeda y Galindo.

El problema no terminó con su salida. Para mayo de 2022 la deuda de SIDEAPA con CFE sumaba 258.7 millones y, según lo expuesto en Cabildo, crecía unos 12 millones al mes, cerca de 300 millones al cierre de esa administración.

El Cabildo acordó por unanimidad pedir la comparecencia de la Junta de Gobierno del organismo, ejercicio que nunca se concretó.