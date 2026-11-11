Renuncia vicefiscal de Sinaloa: Dámaso Castro deja el cargo tras concluir licencia; EU lo relacionó con Los Chapitos

El Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra (@gremio_51/x)

El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó formalmente su renuncia al cargo tras concluir una licencia sin goce de sueldo de seis meses y luego de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. La información fue confirmada este miércoles por la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

En abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos Castro Zaavedra y el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, quien también dejó el cargo en agosto.

Ante esos señalamientos, en mayo Castro Zaavedra solicitó una licencia sin goce de sueldo por seis meses, luego de que las autoridades estadounidenses lo relacionaran con la facción de Los Chapitos.

Renuncia fue presentada el 5 de noviembre

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la renuncia definitiva fue entregada el 5 de noviembre, fecha en la que concluyó la licencia temporal que el exfuncionario había solicitado meses atrás.

“Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre”, declaró Sánchez Kondo.

La fiscal explicó que, desde que Castro Zaavedra solicitó la licencia, fue designado un encargado de despacho para asumir las funciones de la Vicefiscalía General.

“Desde el momento en el que él solicitó su licencia de los seis meses, se nombró a una persona encargada de la Vicefiscalía General. Hasta este momento está encargado”, indicó.

Actualmente, José Roberto Quiñónez permanece al frente de la Vicefiscalía General en calidad de encargado interino.

EU mantiene investigaciones contra funcionarios mexicanos

En los últimos años, las autoridades de Estados Unidos han intensificado las investigaciones y sanciones contra políticos y mandos de seguridad mexicanos señalados por presuntamente recibir sobornos o brindar protección institucional a organizaciones del narcotráfico.

Entre los casos se encuentran exgobernadores, fiscales y jefes policiales relacionados con investigaciones sobre sus presuntos vínculos con distintos cárteles de la droga.