Dos millones de medidores y una meta: detectar cada litro que se pierde en Nuevo León

Nuevo León El avance responde a distintas acciones, entre ellas la sectorización de redes, la modulación de presiones, la renovación de medidores y la detección de fugas. (Especial)

La gestión del agua en una entidad con crecimiento urbano e industrial como Nuevo León exige algo más que ampliar la infraestructura de abastecimiento.

¿Cuáles son los avances hídricos en Nuevo León?

Reducir las pérdidas en las redes, garantizar la continuidad del servicio y mantener en buenas condiciones los sistemas de saneamiento son tareas igualmente importantes para asegurar la disponibilidad del recurso a largo plazo.

Bajo esta perspectiva, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) presentó ante el Congreso estatal los resultados de su gestión durante la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

En su comparecencia, Eduardo Ortegón Williamson, director general del organismo, expuso los avances en cobertura, eficiencia hídrica, mantenimiento y modernización tecnológica.

Entre los indicadores destacados se encuentra una cobertura de agua potable de 99.6% y de alcantarillado de 98.6%, además de resultados relevantes en continuidad del servicio, calidad del agua y micro medición.

Reducir las pérdidas para aprovechar mejor el agua

Para empezar, uno de los principales indicadores para evaluar la eficiencia de un organismo operador es el Agua No Contabilizada (ANC), que representa la proporción del recurso que ingresa a la red, pero no llega a registrarse como consumo facturado.

Estas pérdidas pueden relacionarse con fugas, errores de medición y otras deficiencias operativas.

De acuerdo con Eduardo Ortegón Williamson, Nuevo León logró reducir este indicador de aproximadamente 45% en 2025 a 40.35% en 2026, con cifras reportadas al cierre de septiembre.

El avance responde a distintas acciones, entre ellas la sectorización de redes, la modulación de presiones, la renovación de medidores y la detección de fugas.

Ortegón Williamson también destacó que el estado cuenta con dos millones de medidores y alcanza una cobertura de micro medición de 100%.

Esta capacidad permite registrar con mayor precisión el consumo y generar información útil para identificar oportunidades de mejora en la distribución.

Infraestructura y mantenimiento para fortalecer el sistema

La estrategia hídrica también contempla grandes proyectos de infraestructura. Entre ellos destacan el Acueducto El Cuchillo II, con capacidad para conducir hasta 6,000 litros por segundo, y la Presa León, diseñada para almacenar 221 millones de metros cúbicos.

Ambas obras fueron impulsadas y buscan fortalecer la capacidad de abastecimiento, además de reducir la vulnerabilidad del sistema ante periodos de escasez.

Por otro lado, Eduardo Ortegón Williamson comentó que el mantenimiento del drenaje sanitario representa un componente fundamental para garantizar la continuidad de los servicios y prevenir problemas ambientales y de salud pública.

Durante 2026, agua y drenaje ha realizado trabajos preventivos en más de 739 kilómetros de tubería y atendido más de 114 mil reportes relacionados con esta infraestructura.

Además, el organismo desarrolla labores de reparación y renovación, con la meta de intervenir cerca de 77 kilómetros de drenaje al cierre del año.

Para Eduardo Ortegón Williamson, estos resultados forman parte de un esfuerzo que combina inversión, mantenimiento y herramientas de gestión.

El reto consiste en sostener los avances y fortalecer la operación cotidiana de un sistema que debe responder tanto a las necesidades actuales de la población como al crecimiento futuro de Nuevo León.