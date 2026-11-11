Conagua inició trasvase de presa El Cuchillo en Nuevo León a Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó de manera oficial el trasvase de agua desde la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, en cumplimiento con el acuerdo hídrico de 1996.

​La decisión de la autoridad federal se concretó pese a las reiteradas declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien había sostenido que el envío no se realizaría para resguardar el recurso hídrico en beneficio de la población neoleonesa.

El dictamen técnico se fundamenta en los criterios estipulados en el convenio firmado entre ambos estados en 1996. Dicho reglamento señala que si al mes de noviembre la presa El Cuchillo sobrepasa los 315 millones de metros cúbicos y el embalse en Tamaulipas no alcanza sus niveles óptimos, se debe liberar el volumen excedente destinado al Distrito de Riego 026.

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La maniobra de apertura de compuertas se llevará a cabo de manera gradual bajo la supervisión directa del Organismo de Cuenca Río Bravo, asegurando el control del caudal en el río San Juan y la integridad de las instalaciones.

​Rechazan petición de Agua y Drenaje de Monterrey

​Previo al arranque de las maniobras, la empresa paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) solicitó a la Conagua frenar el traslado de agua, exigiendo que se anteponga el interés público y el abastecimiento para consumo humano en Nuevo León.

​Para respaldar su postura, AyD argumentó advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la intensificación del fenómeno meteorológico de “El Niño” y el riesgo de severas anomalías en las temporadas de lluvias y huracanes proyectadas para 2027, similares a las registradas en 2026. Pese a estas advertencias, la autoridad federal procedió con la ejecución del trasvase.