Detienen en Morelos a probable responsable material del homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos

Homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos

La Fiscalía General del Estado de Morelos cumplimentó una orden de aprehensión contra quien es señalado como probable responsable material del homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca.

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la detención se realizó como resultado de las investigaciones sobre el asesinato y precisó que la persona detenida será puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el funcionario, las indagatorias avanzaron mediante la coordinación entre autoridades estatales y federales que participan en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

Continúan investigaciones por el homicidio

Blumenkron Escobar señaló que la aprehensión no representa el cierre del caso, pues las investigaciones seguirán hasta esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, tanto de la autoría material como intelectual del homicidio de Gabriel Rivas Ríos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos reiteró que continuará con las indagatorias para avanzar en el esclarecimiento del asesinato y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.