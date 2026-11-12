Carlos Torres Piña suma a dirigentes, diputados y alcaldes para construir frente político en Michoacán

Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña avanza en la integración de un frente político amplio en Michoacán, con el respaldo de dirigentes partidistas, diputados locales, presidentes municipales y representantes de distintas corrientes políticas, quienes participaron en un encuentro regional realizado en Puruándiro.

La reunión se suma al acercamiento que el coordinador estatal sostuvo recientemente con las dirigencias de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como parte de una estrategia para establecer acuerdos entre diferentes grupos políticos y fortalecer una agenda común en la entidad.

En el encuentro participaron dirigentes de Morena y del Partido Verde, legisladores locales y autoridades municipales con licencia, entre ellos Hermes Pacheco, Alexis Velázquez, Manuel López Meléndez y Valeria Aguilar. También destacan los respaldos de Juan Pablo Puebla, quien anteriormente mantuvo cercanía con el grupo político de Raúl Morón, y de la diputada Eréndira Isauro.

Puruándiro reúne a distintas corrientes políticas

El encuentro tuvo lugar en Puruándiro, municipio ubicado en el Bajío michoacano, una región agrícola al norte del estado y colindante con Guanajuato, donde la presencia de representantes partidistas y liderazgos locales mostró el acercamiento entre actores que anteriormente participaron en distintos proyectos políticos.

La incorporación de estos perfiles refleja un proceso de reorganización política en Michoacán, en el que Torres Piña busca reunir tanto estructuras partidistas como representación legislativa y presencia municipal para ampliar la coordinación estatal.

La estrategia contempla una serie de encuentros regionales orientados a establecer acuerdos y sumar a diferentes expresiones políticas, con la intención de construir una plataforma plural alrededor de una agenda común para la transformación de Michoacán.

Con estos acercamientos, el coordinador estatal busca fortalecer la interlocución entre los distintos grupos y consolidar una estructura política que reúna a dirigentes, representantes populares y liderazgos regionales.