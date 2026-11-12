Puerto del Norte inicia operaciones comerciales; Américo Villarreal busca consolidar a Tamaulipas como principal frontera comercial con EU

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Después de más de dos décadas de espera, liderado por el gobernador Américo Villarreal el Puerto del Norte–Matamoros inició su primera operación de exportación internacional con la que Tamaulipas abre una nueva ruta de comercio exterior desde el Golfo de México y fortalece la capacidad logística e industrial del noreste del país.

Durante una ceremonia realizada en la Terminal T-MEC, el mandatario encabezó la operación comercial mediante la cual la empresa Orbia exportará 2 mil toneladas de fluoruro de aluminio, producido en Matamoros, con destino a Brasil, a bordo del buque UAL Fortitude, cuyo embarque está programado para el 14 de noviembre.

Villarreal Anaya sostuvo que la puesta en marcha comercial del tercer puerto de altura de Tamaulipas permitirá aprovechar la posición geográfica de la entidad, ampliar su participación en el comercio internacional y generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo regional.

“Quiero que lo guardemos en nuestra memoria. Es un día muy importante porque estamos haciendo historia, porque este día, en este mes, hemos tenido muy buenas noticias para Tamaulipas”, expresó al destacar que la consolidación del puerto ha contado con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Recordó que, al inicio de su administración, el Puerto del Norte todavía no reunía las condiciones necesarias para operar y que el entonces presidente López Obrador planteó la posibilidad de cerrar la terminal, transferirla a la Secretaría de Marina o mantener su concesión estatal, pero que el Gobierno de Tamaulipas solicitó conservar la concesión.

Posteriormente, señaló, el proyecto recibió un nuevo impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien visitó personalmente las instalaciones y ha dado seguimiento a su desarrollo mediante la participación de las secretarías de Marina, Economía y Energía, así como de Petróleos Mexicanos.

El gobernador destacó que Tamaulipas concentra 19 de los 43 puentes fronterizos del país y constituye la principal frontera terrestre de comercio entre México y Estados Unidos. Ahora, con el Puerto del Norte, sumado a las terminales de Altamira y Tampico, planteó ampliar ese liderazgo hacia el comercio marítimo.

“Y ahora con este puerto de Matamoros, sumado a Altamira y Tampico, nuestra meta es ser la Principal Frontera Marítima Comercial de México con Estados Unidos y el Comercio Internacional. Y sé que lo vamos a lograr porque trabajamos en unidad y contamos con todos ustedes”, afirmó.

Ante empresarios, autoridades federales, representantes del sector portuario y trabajadores, Villarreal Anaya explicó que esta terminal forma parte de una estrategia para integrar los puertos marítimos, cruces fronterizos, carreteras y ferrocarriles de Tamaulipas en una plataforma logística de alcance nacional e internacional.

“Hoy nuestra costa se suma a la extraordinaria fortaleza de la plataforma logística más importante de nuestro país”, expresó.

Asimismo, destacó que el desarrollo portuario deberá beneficiar directamente a las comunidades de Matamoros y de la región de Higuerillas -como sus habitantes plantearon a la presidenta Sheinbaum-, particularmente a las familias dedicadas a la pesca ribereña, que durante décadas han esperado la puesta en operación de esta infraestructura.

Proyecto de 35 mil millones de pesos para ampliar el puerto

El gobernador anunció que se encuentra prácticamente autorizado -con el apoyo de la presidenta Sheinbaum- un proyecto de inversión por 35 mil millones de pesos para ampliar las instalaciones del Puerto del Norte y desarrollar infraestructura ferroviaria que fortalezca su conectividad con los principales corredores industriales y comerciales del país.

Villarreal Anaya vinculó el desarrollo de esta infraestructura con los objetivos del Plan México, al señalar que el fortalecimiento de la producción nacional y de las exportaciones debe traducirse en mejores condiciones de bienestar para la población.

“En este mismo sentido, esta exportación representa un avance sustantivo en los planes y objetivos del Plan México, producir y exportar más, siempre pensando en que este desarrollo y este crecimiento sirva para conseguir mayor bienestar para las y los mexicanos”, subrayó.

Agregó que el Gobierno de Tamaulipas continuará impulsando la consolidación del puerto como una infraestructura estratégica para los sectores industrial, energético y logístico, mediante un modelo de crecimiento ordenado que permita atraer nuevas inversiones.

“Las condiciones o requisitos son que las comunidades vecinas encuentren oportunidades, se incluyan en los beneficios sociales compartidos en términos de empleo, ingreso, mejora de las condiciones urbanas y de servicios. Es decir, que el puerto proporcione bienestar y calidad de vida en lo local”.

También convocó a las empresas que operan en el Puerto del Norte–Matamoros a desarrollar proveedores locales y fortalecer la participación de negocios regionales en las cadenas de suministro. Invitó a las instituciones educativas a preparar a las nuevas generaciones para desempeñarse en las actividades portuarias, mientras que a las empresas les solicitó abrir espacios de formación y empleo para los jóvenes.

“Que nuestros jóvenes puedan mirar este muelle y reconocer en él un lugar donde ejercer su vocación y construir su vida”, expresó. Agregó: “Nuestra responsabilidad es que las decisiones de hoy sirvan a quienes usarán este puerto dentro de décadas, más allá de cualquier administración”.

En el evento, Javier García Bejos, CEO de Energía, Aeropuertos y Puertos en Mota-Engil México expuso que a la fecha se han invertido 400 millones de pesos para el desarrollo del puerto, pero luego de llegar a este punto de arranque el Puerto del Norte tendrá que convertirse en un espacio competitivo, moderno y eficiente, por lo que se prevé una nueva inversión de más de 1,800 millones de pesos.

En representación del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el comandante de la Primera Zona Naval de Tamaulipas, Fernando Rodríguez Cuevas, aseguró que este momento histórico es el resultado de mucho tiempo de trabajo, de esfuerzo, dedicación y planeación que ha dado como resultado el beneficio para el pueblo tamaulipeco y en específico de Matamoros.

Por su parte, el presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados afirmó que el liderazgo y voluntad del gobernador Américo Villarreal permitió “hacerle justicia a este gran puerto, el puerto de Matamoros” y traer desarrollo económico y nuevo empleos para el municipio.

A nombre de los habitantes del poblado Higuerillas y de las comunidades pesqueras de la región, Alejandra Tagle Meza reconoció que luego de muchas promesas el Puerto de Matamoros es una realidad.

La primera operación internacional del Puerto del Norte contempla el envío de 2 mil toneladas de fluoruro de aluminio de la empresa Orbia, distribuidas en mil 760 pallets, mediante una cadena logística que conecta su planta industrial en Matamoros con la terminal marítima.