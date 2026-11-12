Texcoco inicia construcción de pista de patinaje en el Deportivo Elena Poniatowska

El Gobierno Municipal de Texcoco dio inicio a la construcción de la pista de patinaje en el Deportivo Elena Poniatowska, con el objetivo de impulsar el talento deportivo.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez estuvo acompañado por la presidenta del DIF municipal, Yesenia Armas Tobón, así como por integrantes del órgano de gobierno y directores de las distintas áreas del ayuntamiento. Recibieron al secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, con quien dieron el banderazo inicial de la obra.

El presidente destacó la importancia de concretar proyectos que impulsen el desarrollo local y el deporte, además, enfatizó que la aportación del terreno municipal forma parte del compromiso para ofrecer más áreas de esparcimiento para toda la familia.

“Cada obra e inversión que llega a Texcoco dignifica la vida de sus habitantes, abre oportunidades e impulsa a los talentos que ponen en alto el nombre de nuestra localidad”, expresó el alcalde.

Durante su participación, destacaron que el nuevo espacio promoverá la convivencia familiar, la salud física y mental, así como la prevención de conductas de riesgo en la infancia y juventud, comprometiéndose a colaborar con los vecinos en la conservación de las instalaciones.

El director del Deporte en el Estado de México, Miguel Ángel Sánchez González, explicó que la construcción responde al compromiso de fortalecer la infraestructura deportiva en la entidad. Señaló que este espacio especializado permitirá a más jóvenes prepararse para competencias de alto nivel, recordando el desempeño de la delegación mexiquense en la Olimpiada Nacional 2026, donde 63 deportistas obtuvieron 29 medallas (10 de oro, 11 de plata y 8 de bronce), logrando el tercer lugar nacional en la disciplina de patines sobre ruedas.