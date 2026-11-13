SISEMH impulsa autonomía económica de mujeres con feria de emprendedoras en Jalisco

Mujeres emprendedoras en Jalisco

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) realizó la Feria de Mujeres Emprendedoras frente al Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA), en la explanada de Los Dos Templos, con el propósito de ampliar las oportunidades de comercialización y fortalecer la autonomía financiera de las jaliscienses.

Durante la actividad, Fabiola Loya Hernández, titular de la dependencia, adelantó que se trabaja para institucionalizar La Mercadita a partir del próximo año, de manera que se convierta en un espacio permanente de exposición y venta en distintos puntos del estado.

La feria formó parte de la cuarta edición de la campaña ‘Un Día para Dar Jalisco’, promovida por la Cámara de Comercio de Guadalajara, y reunió a 40 emprendimientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. También participaron la Fundación Voluntarias Contra el Cáncer, con la venta de manualidades, y artesanas del Reclusorio Femenil.

Autonomía financiera para prevenir la violencia económica

En su intervención, Loya Hernández señaló que generar espacios de venta directa permite a las mujeres contar con ingresos propios, reducir las brechas salariales y enfrentar las condiciones de informalidad laboral. Añadió que la independencia económica también es una herramienta para prevenir la violencia económica y fortalecer la libertad de las mujeres.

La funcionaria indicó que en Jalisco alrededor de 317 mil mujeres participan en algún tipo de emprendimiento. Sin embargo, señaló que persisten desigualdades en el ámbito laboral formal.

“Quienes están ocupadas en el ámbito formal, todavía les falta un trecho por avanzar porque ganan el 28 por ciento menos contra lo que gana un hombre”, expresó, al destacar la importancia de impulsar iniciativas como La Mercadita.

En el acto también estuvieron presentes Gabriela Velasco, subsecretaria de Igualdad de Género; Karina Hernández, directora del CREA; Linda Dávila, representante del comité organizador de Un Día para Dar Jalisco, y María Esther Cisneros, presidenta de la Fundación Voluntarias Contra el Cáncer A.C.

Respalda a emprendedoras

Durante 2026, la SISEMH apoyó a 2 mil 496 mujeres para iniciar o consolidar sus negocios mediante los programas Fuerza Mujeres y Empresarias de Alto Impacto.

A través de Fuerza Mujeres se entregaron apoyos de 20 mil pesos a 2 mil 375 beneficiarias de 108 municipios, distribuidos en las 12 regiones de Jalisco. Por su parte, Empresarias de Alto Impacto respaldó a 121 empresarias de 29 municipios.

La jornada también incluyó actividades culturales y servicios para las asistentes. El CREA, que cuenta con más de 18 mil 281 mujeres registradas y ofrece orientación jurídica y psicológica, cuidado de infancias y oportunidades laborales, presentó un ensamble coral y actividades de cuentacuentos sobre igualdad y paz.

Además, en coordinación con el OPD Servicios de Salud Jalisco, se instaló un módulo donde se aplicaron vacunas contra la influenza, COVID-19 y tétanos.

La actividad concluyó con un llamado a la ciudadanía para consumir productos locales, apoyar los negocios de las emprendedoras y fortalecer las redes comunitarias bajo la premisa de que “juntas nos cuidamos”.