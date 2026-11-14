Luis Navarro: “Hicimos milagros; recibimos un Michoacán quebrado y entregamos finanzas sanas, obras y apoyos”

Luis Navarro

Luis Navarro García, exsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán y actual aspirante a coordinador de Morena en Morelia, recordó que durante sus cinco años de gestión se logró transformar un estado con un déficit cercano a los 7 mil millones de pesos tan solo en el año 2021, vías del tren tomadas por falta de pago a los maestros y obras inconclusas, en un Michoacán con presupuestos equilibrados, pagos puntuales a los trabajadores y grandes proyectos de infraestructura, resultados que calificó como un “milagro financiero”.

El exsecretario recordó que, cuando comenzó la administración estatal en octubre del 2021, uno de los principales desafíos era recuperar la estabilidad de las finanzas públicas. Destacó que el orden, la disciplina y el manejo responsable de los recursos permitieron dejar atrás los presupuestos deficitarios y cumplir puntualmente con las quincenas del magisterio y los trabajadores estatales, poniendo fin a la incertidumbre que durante años afectó a miles de familias michoacanas.

Navarro consideró que su experiencia de más de 25 años le permitió conocer de cerca los desafíos de la administración pública y la importancia de cumplir los compromisos con la ciudadanía, conocimientos que pueden aportar al trabajo que todavía hace falta en Morelia.

Entre los resultados de su gestión se encuentra el refinanciamiento de la deuda bancaria, con un ahorro estimado de 540 millones de pesos anuales que se destinarían a infraestructura, así como el fortalecimiento de la recaudación logrando pasar de 3 a 10 mil millones de pesos de ingresos locales con la digitalización de trámites quitando el efectivo de las cajas de finanzas. Navarro recordó que se logró avanzar en el orden financiero sin recurrir a nuevos impuestos y con presupuestos que priorizaron la infraestructura y los servicios públicos.

Finalmente, señaló que los resultados de las finanzas públicas también se reflejan en Morelia, con obras impulsadas por el Gobierno de Michoacán como el Paso Superior Vehicular Catrinas, los distribuidores viales Monarca y Eréndira, y el Paso Superior Ferroviario Independencia, un teleférico y la construcción de un metrobús “morebus” por morelia, entre otras. A ello se suma el respaldo sin precedentes del Gobierno de México, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la educación mediante recursos federales y programas de becas que abarcan desde preescolar hasta el nivel media superior.