Bloqueos en carreteras este martes 17 de noviembre: ¿qué estados y autopistas estarán cerrados? (Pexels)

Tras haberse confirmado el conteo de al menos 25 bloqueos en carreteras del país, la Confederación Agropecuaria de México (COAGROMEX) informó que los cierres afectarán principalmente a cinco estados este martes 17 de noviembre.

¿Por qué habrá bloqueos en las carreteras?

El cierre de las vialidades responde al incumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 22 de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

La movilización surge luego del voto de confianza que los agricultores otorgaron en octubre, cuando decidieron suspender una protesta programada para el día 27 de ese mes tras pactar compromisos con la dependencia federal. Al no recibir una respuesta efectiva a sus demandas, el sector determinó retomar las medidas de presión.

¿Cuáles son las exigencias que solicitan los agricultores?

El pliego petitorio del sector agropecuario contempla los siguientes puntos centrales:

Garantizar un apoyo directo para la rentabilidad del productor de maíz.

Cubrir pagos atrasados del trigo correspondientes al ciclo Otoño-Invierno 2024-2025.

Cubrir pagos pendientes del maíz del ciclo Primavera-Verano 2026.

Aplicar el seguro agrícola en zonas siniestradas.

Aplicar la retroactividad de la cuota energética.

Eliminar lineamientos que bloquean la inscripción al PEUA 2027 ante la ineficiencia de CONAGUA, SADER y CFE.

Garantizar el acceso al programa de precio justo para trigo y maíz.

Incorporar el maíz amarillo no transgénico para consumo humano dentro de los apoyos de la Secretaría.

¿Cuáles son las carreteras que se verán afectadas?

Las afectaciones viales se extenderán a través de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco bajo la siguiente distribución: