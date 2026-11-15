Revisa Mara Lezama avances en 75 consultorios del Servicio Universal de Salud en todo Quintana Roo

Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que Quintana Roo contará con 187 consultorios del Servicio Universal de Salud, de los cuales 75 integrarán la primera etapa y estarán distribuidos en los 11 municipios del estado.

Durante una reunión de gabinete con el secretario estatal de Salud, Jorge Gutiérrez, y el director de Infraestructura, Isaí González, la Gobernadora señaló que los consultorios estarán ubicados tanto en comunidades como en cabeceras municipales y zonas urbanas.

Mara Lezama explicó que el mobiliario está llegando y que durante diciembre se adecuarán los espacios para iniciar la atención en enero. Añadió que también se tomaría protesta a los comités correspondientes. Los consultorios serán un primer punto de contacto para personas con algún padecimiento, como parte de una política pública impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Gobernadora también destacó los avances de diversos proyectos hospitalarios en la entidad, entre ellos los hospitales del Bienestar de Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, así como nuevas unidades del ISSSTE en Chetumal y Cancún. Mencionó además el proyecto del Hospital Materno Infantil del Bienestar y obras de especialidades y atención a la salud mental.