Américo Villarreal destaca crecimiento turístico de Tamaulipas (LRR)

El gobernador Américo Villarreal Anaya premió a las y los ganadores del LXXIII Torneo Internacional de Corvina organizado por el Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán y aseguró que este evento es un ejemplo del incremento de turismo en Tamaulipas. Aseguró que esperan finalizar el año con más de 17 millones de visitantes.

Durante la entrega de premios a las y los ganadores del torneo de pesca de corvina y especies varias, así como de la rifa de vehículos último modelo y cuatrimotos, el mandatario destacó el ambiente de sana convivencia y cordialidad entre todas y todos los participantes.

Además aseguró que las autoridades de la Marina y de Seguridad Pública, reportaron el evento “sin novedad” es decir que se realizó dentro de las normas de convivencia.

«Me da mucho gusto que podamos tener y concurrir a estos grandes eventos de convivencia social, de reintegración del tejido social que nos convoca a una afición en común que es la pesca y el disfrute del medio ambiente y que lo hagamos en paz, con cordialidad, con forma de convivencia” mencionó.

La presidenta municipal de Soto La Marina, Glynnis Jiménez agradeció todo el respaldo del gobernador para celebrar este tipo de eventos e informó que a lo largo de la semana se registraron más de 20 mil visitantes en el municipio, logrando una derrama económica de más de 15 millones de pesos.

“Muchas gracias, porque gracias a ustedes terminamos un año excelente en el ámbito turístico. Son bienvenidos el día que quieran y créanme que estamos muy felices de tenerlos aquí, en la playa más bonita de Tamaulipas. Gracias a todos”, expresó.

Las y los ganadores del torneo fueron:

En corvina el primer lugar fue para Andrés Guadalupe García Pérez, el segundo para José Juan Torres Rocha y en tercero, Elsa Ávila Acosta.

En especies varias el primer lugar correspondió a Julián Montalvo Leal, seguido por Benito López Soto y en tercero, Eliseo García González, mientras que en la pesca de mantarraya el primer lugar se lo adjudicó Alberto Del Pino Abundis, dejando en segundo y tercer lugar a Alfredo Ramírez y Alex Juárez Martínez, respectivamente.

En la categoría infantil, Iván Santiago Dávila ganó el primer lugar en corvina y en especies varias, la posición de honor fue para Christofer De la Garza Dragustinovis.

Además, como parte de su visita a la playa del poblado La Pesca, el gobernador, supervisó los trabajos de construcción del Museo Interpretativo de la Tortuga Lora y confió en que este nuevo espacio será un atractivo turístico más en la región.