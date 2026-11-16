Beatriz Mojica reconoce acuerdo de unidad entre aspirantes de Morena

La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, reconoció el acuerdo de unidad alcanzado por las y los aspirantes a encabezar la coordinación en Acapulco, quienes se comprometieron a respetar las reglas del proceso interno y los resultados de la encuesta.

Luego de una reunión realizada este fin de semana, la dirigente destacó que el entendimiento entre los participantes refleja la disposición de mantener la unidad del movimiento, por encima de los intereses individuales. El encuentro fue encabezado por Jesús Irugami Perea Cruz, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Guerrero, y Arturo Martínez Núñez, secretario de Ciencia, Arte y Cultura del mismo órgano partidista.

Mojica Morga consideró que el acuerdo representa una muestra de madurez política y compromiso con la Cuarta Transformación, al establecer que la decisión sobre quién encabezará la coordinación en el puerto quedará en manos de la ciudadanía mediante la encuesta.

“Reconozco y valoro que en Acapulco haya unidad, diálogo y respeto. El pueblo decidirá en la encuesta y todas y todos vamos a cerrar filas”, expresó.

Al encuentro acudieron Yoloczin Domínguez, Citlali Calixto, Ricardo Salinas Méndez, Yoshio Ávila, Joaquín Badillo, Pablo Amílcar Sandoval, Moisés Reyes, Zaferino Gómez, Leticia Castro Ortíz y Humberto Parra, entre otros perfiles que buscan participar en el proceso y quienes también acordaron acatar sus resultados.

La coordinadora estatal reiteró que la unidad debe construirse mediante el diálogo, el respeto y el trabajo en territorio, por lo que llamó a quienes aspiran a dirigir el movimiento en Acapulco a ser los primeros en demostrar esos principios durante el proceso interno.