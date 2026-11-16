Aseguran 18 mil 500 litros de combustible presuntamente ilegal en Coahuila

Elementos del Grupo de Reacción Centro aseguraron aproximadamente 18 mil 500 litros de combustible de presunta procedencia ilícita en el municipio de Frontera, Coahuila, durante un operativo de vigilancia en el que también fue detenido el conductor de la unidad que transportaba el hidrocarburo.

El aseguramiento se registró sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde los agentes detectaron un camión de carga color café, sin razón social visible, por lo que procedieron a marcarle el alto para realizar una inspección y solicitar la documentación que acreditara la procedencia legal del combustible.

Durante la revisión, el operador manifestó que había olvidado los documentos que respaldaban el origen del hidrocarburo. De acuerdo con el reporte policial, su comportamiento levantó sospechas entre los oficiales y posteriormente habría reconocido que el combustible transportado era de procedencia ilegal.

Ante esta situación, los elementos procedieron a detener al conductor y asegurar el camión, que contenía alrededor de 18 mil 500 litros de combustible.

Tanto el detenido como la pesada unidad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades federales deberán establecer el origen del hidrocarburo, así como identificar a las posibles personas involucradas en su extracción, traslado y comercialización. También investigarán cuál era el destino final del combustible y si estaba previsto para su distribución ilegal en la Región Centro de Coahuila.

El caso quedó bajo investigación de la FGR, que determinará las posibles responsabilidades legales derivadas del aseguramiento.