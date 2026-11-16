¿Por qué dicen que hay un pterodáctilo en México y Ciudad Juárez? Así comenzó la historia (Pexels)

Tras la viralización en redes sociales de un video donde aparentemente es captado un supuesto pterodáctilo en Ciudad Juárez, Chihuahua, surgió cierta incertidumbre ante la posibilidad de tratarse de una especie extinta que siga viva y que se haya ocultado en lo más profundo de la región, causando fascinación desde este 15 de noviembre de 2026.

¿De dónde surgió el video del supuesto pterodáctilo?

La polémica tuvo su origen luego de que el investigador mexicano Jaime Maussan compartiera en su programa No Humano e Interestelar una grabación captada por una cámara de seguridad en Anapra.

En el clip se observa la oscura y extraña silueta de una figura alada sobrevolando con dirección hacia El Paso, Texas.

La controversia tomó mayor fuerza tras revelarse un segundo metraje captado por un residente que se encontraba cerca del Aeropuerto Internacional Abraham González, lo que alimentó las especulaciones en redes sociales sobre la posible existencia de un pteranodón oculto en la frontera norte de México.

Al analizar las imágenes, Maussan señaló que la figura captada no correspondía a una simple ave común sobre los cielos de Ciudad Juárez, sugiriendo que pudo haberse tratado de un pteranodón, una especie prehistórica similar al pterodáctilo pero de mayor envergadura.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre este avistamiento?

Con la difusión masiva de los clips en redes sociales, las opiniones se dividieron rápidamente entre los internautas.

Un sector respalda la hipótesis de una especie prehistórica sobreviviente, recordando que en Chihuahua se han reportado anteriormente fenómenos similares vinculados con entidades de otras dimensiones o seres enigmáticos como el llamado Hombre Polilla.

Otros usuarios apuntan a que podría tratarse de un montaje o un video generado por la inteligencia artificial.

Hasta el momento se desconoce con certeza qué fue lo que captaron las cámaras y no existe una confirmación oficial sobre si el video es auténtico o fue manipulado digitalmente, así como tampoco reportes verificados sobre el hallazgo de alguna criatura en la zona.