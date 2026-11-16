Avanza la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Michoacán

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán realiza la construcción de nuevos espacios educativos para la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), ubicada en Nueva Italia, municipio de Múgica, proyecto que actualmente registra un avance general del 10%.

El titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que la obra contempla una inversión de 44 millones 60 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

De acuerdo con el funcionario estatal, la nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones educativas de más de 330 estudiantes que actualmente forman parte de esta institución, además de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes de las regiones de Infiernillo y Tepalcatepec.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México e incluyen la construcción de un auditorio de 550 metros cuadrados, un edificio de aulas con una superficie de 934 metros cuadrados, así como diversas obras exteriores.

Zarazúa Sánchez destacó que estos espacios buscan acercar la educación superior pública, gratuita y presencial a los jóvenes, con la posibilidad de continuar sus estudios profesionales sin tener que trasladarse a otras regiones del estado.

Asimismo, invitó a las y los jóvenes a conocer y aprovechar la oferta académica de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nueva Italia, la cual cuenta con validez oficial y no requiere examen de admisión.

Entre las opciones educativas disponibles se encuentran las licenciaturas en Administración y Comercio, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Gestión Ambiental Sostenible y Psicología, además de la Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Con este proyecto, el Gobierno de Michoacán busca fortalecer la infraestructura educativa y ampliar las oportunidades de formación profesional para las juventudes de distintas regiones de la entidad.