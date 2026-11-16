Carlos Torres Piña

El coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña, encabezó una reunión con representantes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a fin de construir una agenda común entre las fuerzas políticas de izquierda en Michoacán, rumbo a las elecciones de 2027.

El encuentro reunió a 39 presidentes municipales, una senadora, 20 diputados locales y 4 federales, quienes participaron en el diálogo de coincidencias programáticas y mecanismos de colaboración entre los 3 partidos.

La convocatoria de Torres Piña dio continuidad a una serie de reuniones con dirigencias partidistas y representantes populares de diferentes regiones del estado, con las que busca establecer consensos y fortalecer la coordinación política y territorial.

En la reunión, el presidente estatal de Morena, Jesús Mora, resaltó las coincidencias históricas de las 3 fuerzas en torno a la justicia social y el bienestar de las mayorías, en cambio, el dirigente del PVEM estatal, Ernesto Núñez Aguilar, reiteró la continuidad de los acuerdos políticos que su partido conserva con Morena.

Torres Piña indicó que el propósito de estos encuentros es impulsar el crecimiento de Michoacán con la creación de consensos, de manera que las diferencias partidistas no signifiquen un obstáculo para atender las necesidades de la población.

La participación de autoridades municipales y dirigentes otorgó el diálogo a varios grupos, en una convocatoria que busca involucrar tanto a las dirigencias como a los actores políticos con presencia en el territorio.