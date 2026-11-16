Puerto del Norte Matamoros

El Puerto de Harlingen, Texas, busca establecer una alianza estratégica con el Puerto del Norte–Matamoros para complementar sus operaciones y aprovechar las oportunidades comerciales que abre la nueva infraestructura portuaria de Tamaulipas, mediante una mayor conexión logística entre México y Estados Unidos.

Miguel Pereira, director de Desarrollo de Negocios del puerto texano, confirmó que mantiene acercamientos con representantes del recinto tamaulipeco y que ya existe comunicación para explorar posibles mecanismos de colaboración. Durante una visita a Matamoros, señaló que el crecimiento industrial y comercial del sur de Texas ofrece condiciones para desarrollar proyectos conjuntos.

“Ya estábamos enterados de este proyecto grande que están haciendo acá y pues por eso estamos aquí apoyando y esperando que a futuro podamos colaborar en la mejor manera”, expresó.

Pereira consideró que la operación del Puerto del Norte permitirá aprovechar las economías de escala y fortalecer el intercambio de mercancías en ambos lados de la frontera. También señaló que Harlingen podría funcionar como un punto de entrada para carga que llega a México y tiene como destino el mercado estadounidense.

“Nosotros vemos que aquí puede haber muchas economías de escala”, afirmó, al destacar la ubicación del puerto de Matamoros y las oportunidades que representa el desarrollo industrial del sur de Texas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha señalado que el Puerto del Norte forma parte de una estrategia para ampliar la capacidad logística y comercial de Tamaulipas, aprovechando su ubicación fronteriza y su relación económica con Estados Unidos. También sostuvo que, una vez en funcionamiento, el recinto permitirá que la entidad fortalezca su posición como conexión marítima de México con el mundo.

Apenas el viernes, el mandatario informó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, está aprobado un proyecto de 35 mil millones de pesos para ampliar la infraestructura portuaria, incorporar una red ferroviaria y construir nuevas instalaciones.

Harlingen prepara parque industrial ferroviario

Entre los proyectos que impulsa el puerto texano se encuentra la construcción de un parque industrial especializado en operaciones ferroviarias, que sería el primero de estas características en el sur de Texas. Pereira explicó que está por concluir el proceso para contratar a la firma de ingeniería que participará en su desarrollo.

“Va a ser un parque industrial de tren, que eso en el sur de Texas no existe. Hay servicio de tren a clientes independientes, más no hay un parque estrictamente para tren”, detalló.

El directivo consideró que esta infraestructura podría beneficiar al Valle del Río Grande y complementar las actividades del Puerto del Norte–Matamoros, al generar alternativas para trasladar mercancías hacia el interior de Estados Unidos.

Además, explicó que Harlingen forma parte de un sistema de navegación de bajo calado, por el que las barcazas pueden transportar carga a diferentes puntos del territorio estadounidense, incluso hasta Chicago. Esta capacidad, dijo, podría sumarse a las operaciones que se desarrollen desde Matamoros.

Sobre el panorama político de Texas, Pereira estimó que los cambios en el gobierno no necesariamente frenarán el crecimiento económico de la región y sostuvo que la actividad industrial continuará avanzando. “Creo que la industria va a seguir adelante”, comentó.

Los acercamientos entre ambos puertos ocurren después de que el Puerto del Norte–Matamoros realizara su primera operación de exportación internacional, con el envío de más de dos mil toneladas de fluoruro de aluminio de la empresa Orbia con destino a Brasil, con lo que reactivó sus actividades comerciales tras más de dos décadas de espera.